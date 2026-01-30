Khách Việt bị phát hiện giấu hạt giống rau trong găng tay đi Nhật Bản

Hạt giống rau được tìm thấy trong hành lý của du khách Việt Nam khi nhập cảnh Nhật Bản, ngày 22/1. Ảnh: FNN.

Trong những ngày cao điểm kiểm dịch tại sân bay, hải quan Nhật Bản liên tiếp phát hiện nhiều loại thực phẩm bị cấm nhập cảnh được giấu trong hành lý du khách, từ thịt heo, thịt gà, trái cây đến hạt giống rau.

Theo đoạn video do kênh truyền hình FNN vừa công bố, các điều tra viên ghi nhận nhiều thủ đoạn tinh vi.

Trong đó, một phụ nữ đến từ Việt Nam mang theo số lượng lớn găng tay trong hành lý, bên trong cất giấu nhiều loại hạt giống rau. Các hạt giống này được giấu ở nhiều vị trí khác nhau, trong đó có cả hạt rau mùi.

Giới chức Nhật Bản cho biết hạt giống thuộc danh mục cấm nhập cảnh vì có thể mang theo mầm bệnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng trong nước. Thanh tra nhấn mạnh những mặt hàng này sẽ bị phát hiện trong quá trình kiểm tra biên giới dù được che giấu kỹ đến đâu.

Những gói hạt giống rau được giấu tinh vi bên trong găng tay để trong hành lý của du khách Việt. Ảnh: FNN.

Ngoài ra, hàng loạt mặt hàng khác cũng lần lượt bị phát hiện trong hành lý của du khách. Công tác kiểm tra do các nhân viên kiểm dịch thực hiện, đôi khi có sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ được huấn luyện để phát hiện hàng cấm bằng mùi.

Trong một trường hợp, hành khách đến từ Trung Quốc bị phát hiện mang theo táo và lê trong thùng carton. Người này nói không biết trái cây cũng thuộc danh mục cấm và đã xin lỗi khi được thông báo rằng hành vi này có thể vi phạm pháp luật.

Theo quy định hiện hành, toàn bộ trái cây có nguồn gốc từ Trung Quốc đều bị cấm nhập cảnh vào Nhật Bản.

Một du khách Nhật Bản trở về từ Trung Quốc cũng bị chặn lại khi mang theo đậu sống, mặt hàng chỉ được phép nhập cảnh nếu đã trải qua quy trình kiểm dịch tại nước xuất xứ. Người này cho biết không nắm rõ quy định và buộc phải bỏ lại số hàng mang theo.

Nhật Bản sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện hàng cấm bằng mùi tại sân bay. Ảnh: Live Japan.

Các sản phẩm thực phẩm được đóng gói kỹ cũng nằm trong diện kiểm tra. Một hành khách từ Indonesia mang theo nhiều gói hàng bọc chặt, trong đó có cá - mặt hàng được phép nhập cảnh, nhưng một gói khác lại chứa các cây xúc xích gà kiểu dáng dài và mảnh.

Tổng cộng 56 cây xúc xích được tìm thấy trong hành lý. Số hàng này bị tịch thu, tiêu hủy, còn hành khách được cảnh báo nếu tái phạm có thể bị xử phạt tiền. Theo quy định, phần lớn sản phẩm thịt đều bị cấm theo luật Nhật Bản nhằm bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước khỏi bệnh truyền nhiễm.

Trong một tình huống khác, thanh tra phát hiện thực phẩm có vẻ chứa thịt nhưng không thuộc diện cấm sau khi xác nhận đó là thịt ếch, loại được quản lý theo quy định riêng.

Giới chức cho biết một số vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng. Trong đó, một phụ nữ Mông Cổ mang theo khoảng 9 kg thịt bò đông lạnh đã bị lập biên bản cảnh cáo.

Du khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay Narita, tỉnh Chiba, Nhật Bản, tháng 10/2025. Ảnh: The Yomiuri Shimbun.

Theo FNN, nhiều du khách vô tình mang theo hàng cấm khi nhập cảnh vào Nhật Bản do thiếu hiểu biết về quy định. Giới chức khuyến cáo hành khách cần kiểm tra kỹ các quy định nhập khẩu trước chuyến đi để tránh vi phạm pháp luật và đối mặt với các hình phạt không đáng có.

Từ ngày 1/7/2020, Chính phủ Nhật Bản nâng mức phạt tối đa với hành vi mang thịt hoặc sản phẩm từ thịt trái phép lên 3 triệu yen đối với cá nhân, hoặc 50 triệu yen đối với tổ chức.

Người vi phạm có thể bị áp dụng hình phạt tù tối đa 3 năm. Thậm chí, nhiều trường hợp đã bị bắt giữ tại sân bay do cố ý mang thực phẩm nguồn gốc động vật mà không khai báo.

Tác giả: Đan Châu

Nguồn tin: znews.vn