Món ăn 'kinh dị' bậc nhất miền Tây: Càng nhìn càng sợ, càng ăn càng ghiền?

Đuông dừa lấy từ thân cây dừa

Nhắc đến ẩm thực miền Tây, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những món dân dã, đậm chất sông nước như cá lóc nướng trui, lẩu mắm hay bánh xèo.

Thế nhưng, có một món ăn đặc biệt khiến không ít người “rụng tim” ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó là đuông dừa sống. Dù gây tranh cãi và không phải ai cũng dám thử, món ăn này vẫn được xem là đặc sản và luôn có sức hút riêng đối với những thực khách ưa trải nghiệm.

Đuông dừa nướng.

Đuông dừa thực chất là ấu trùng của một loài bọ sống trong thân cây dừa. Chúng thường được tìm thấy ở những cây dừa già hoặc bị sâu đục. Nhờ hấp thụ dưỡng chất từ phần lõi dừa, đuông có thân tròn, mập, màu trắng sữa và chứa nhiều chất béo. Chính vì vậy, người miền Tây xem đây là một nguyên liệu “bổ dưỡng” và chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.

Trong số đó, đuông dừa sống chấm nước mắm được xem là “phiên bản nguyên bản” và cũng là món khiến nhiều người e dè nhất. Những con đuông còn sống, béo tròn sẽ được thả trực tiếp vào chén nước mắm pha ớt. Khi thưởng thức, thực khách phải gắp nguyên con và ăn ngay. Cảm giác “ngọ nguậy” ban đầu có thể khiến nhiều người rùng mình, nhưng với những ai đã quen, đó lại là trải nghiệm thú vị khó quên.

Đuông dừa chế biến rất nhiều món.

Theo lời của nhiều người từng thử, đuông dừa có vị béo, mềm và hơi ngọt, gần giống lòng đỏ trứng hoặc bơ. Khi kết hợp với vị mặn, cay của nước mắm, hương vị càng trở nên đậm đà hơn. Đây cũng là lý do khiến món ăn này dù “kén người” nhưng vẫn có lượng khách trung thành, đặc biệt là khách du lịch muốn khám phá ẩm thực độc lạ.

Ngoài cách ăn sống, đuông dừa còn được chế biến thành nhiều món khác như chiên giòn, nướng hoặc xào. Những cách chế biến này giúp giảm bớt cảm giác “sợ hãi” cho người lần đầu thử, đồng thời tạo ra hương vị dễ ăn hơn. Tuy nhiên, với người sành ăn, đuông dừa sống vẫn là lựa chọn “đúng điệu” nhất để cảm nhận trọn vẹn vị béo đặc trưng.

Món ăn trở thành đặc sản.

Dù được xem là đặc sản, món ăn này cũng gây không ít tranh luận. Nhiều người cho rằng việc ăn đuông sống là phản cảm hoặc khó chấp nhận về mặt tâm lý. Bên cạnh đó, yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là điều cần được cân nhắc, đặc biệt khi ăn sống. Vì vậy, những ai muốn trải nghiệm nên lựa chọn địa điểm uy tín để đảm bảo an toàn.

Không thể phủ nhận, đuông dừa sống là một phần độc đáo trong văn hóa ẩm thực miền Tây—nơi con người tận dụng tối đa những gì thiên nhiên ban tặng. Món ăn này không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn phản ánh tính cách phóng khoáng, dám thử của người dân vùng sông nước.

Đuông dừa sống dằm nước mắm.

Với người chưa từng thử, đuông dừa sống có thể là “nỗi ám ảnh”. Nhưng với những ai đã vượt qua rào cản tâm lý, đó lại là một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. Và có lẽ, chính sự đối lập ấy đã khiến món ăn này luôn giữ được sức hút đặc biệt, dù khiến không ít người phải “rùng mình” khi nhắc đến.

Giá đuông dừa tươi sống trên thị trường hiện nay (2025-2026) dao động phổ biến từ 300.000 – 500.000 VNĐ/kg, loại siêu béo hoặc hiếm có thể lên tới 700.000 – 800.000 VNĐ/kg. Nếu mua lẻ theo con, giá dao động khoảng 5.000 – 10.000 VNĐ/con, tùy vào kích thước và chất lượng.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn