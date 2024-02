Kết quả bóng đá hôm nay 29/2: MU gặp Liverpool ở tứ kết FA Cup

Sáng nay (29/2) đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 5 FA Cup 2023/2024. Những đội bóng lớn như Chelsea, MU hay Liverpool đều có được kết quả thuận lợi để giành vé đi tiếp.



Chelsea dù đang có phong độ không cao, nhưng do gặp đối thủ yếu hơn là Leeds Utd nên đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino vẫn có được chiến thắng với tỉ số 3-2.

Đây là trận đấu mà Chelsea và Leeds Utd đã rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Hai đội hòa nhau 2-2 sau 59 phút bóng lăn. Mãi tới phút 90, Conor Gallagher mới ghi bàn mang về chiến thắng cho The Blues.

Casemiro tỏa sáng cho MU (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, MU cũng có trận đấu khó khăn khi làm khách trước Nottingham Forest. Các học trò của HLV Erik Ten Hag kiểm soát bóng vượt trội và liên tục bắn phá khung thành của đối thủ. Tuy nhiên, mãi đến phút 89, Casemiro mới tỏa sáng để mang về chiến thắng tối thiểu cho Quỷ đỏ.

Ở trận đấu đáng chú ý còn lại, Liverpool dù không ra sân với đội hình mạnh nhất, nhưng việc chỉ phải gặp đối thủ yếu Southampton, thầy trò HLV Klopp đã có trận đấu không quá khó.

Trong hiệp 1, Lữ đoàn đỏ có bàn mở tỉ số ở phút 44. Bước vào hiệp 2, đội chủ sân Anfield chơi thong dong, nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 73 và 88 để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết FA Cup 2023/2024.

Theo phân nhánh, là thăm may rủi đã đưa MU đối đầu với Liverpool ở vòng tứ kết FA Cup 2023/2024. Những cặp đấu còn lại là màn so tài của Manchester City vs Newcastle, ChelseavsLeicester và WolvesvsCoventry.

Tác giả: Hoàng Yến

Nguồn tin: Báo VOV