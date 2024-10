iPhone không còn giữ giá như xưa

Samsung Galaxy đang có tốc độ giữ giá tốt hơn iPhone. Ảnh: Future.

Forbes dẫn nguồn từ dữ liệu thị trường cho thấy điện thoại Samsung Galaxy đang ngày càng có giá trị hơn, trong khi smartphone của Apple lại ngày càng mất giá nhanh hơn.

Cụ thể, theo Sell Cell, đơn vị chuyên phân tích giá trao đổi và bán lại của các thiết bị iPhone và Samsung Galaxy trong vài năm qua, dòng Galaxy S22 mất trung bình 66,7% giá trị trong 12 tháng sau khi ra mắt. Tuy nhiên, thế hệ Galaxy S23 lại chỉ mất 61% trong cùng khung thời gian, đồng nghĩa với mức cải thiện 5,6%.

Dữ liệu tiếp tục cho ra kết quả khả quan với Galaxy S24 ra mắt vào tháng 1 năm nay. Theo đó, trong 6 tháng kể từ khi ra mắt, Galaxy S24 chỉ mất giá 50,4%, trong khi con số cùng kỳ với Galaxy S23 và Galaxy S22 lần lượt là 54,1% và 54,4%.

Ở chiều ngược lại, số liệu của Sell Cell cho thấy iPhone của Apple đang dần mất giá nhanh hơn. “iPhone 13 mất 46,2% giá trị sau 12 tháng, hơn 2,4% so với iPhone 12. iPhone 14 mất 47,7%, nhiều hơn 1,5% so với dòng 13. Trong khi đó, iPhone 15 mất 48,2%, tăng 0,5% so với iPhone 14”, báo cáo giải thích.

Một nghiên cứu khác từ Compare and Recycle cũng cho thấy tỷ lệ khấu hao của iPhone đang tăng lên với mỗi dòng phát hành mới. Mặc dù vậy, theo Sell Cell, iPhone vẫn giữ được giá trị hơn bất kỳ thương hiệu smartphone nào khác.

Forbes lý giải điều này thể hiện qua cách các công ty định giá điện thoại khi người dùng muốn trao đổi để mua thiết bị mới.

Theo đó, Samsung sẽ trả giá cao cho iPhone cũ khi đổi để mua điện thoại Galaxy mới. Bên cạnh đó, Samsung cũng định giá khá cao cho các thiết bị của riêng mình.

Cụ thể, tính tới đầu tháng 10, thương hiệu Hàn Quốc định giá lần lượt 800 USD và 600 USD cho Galaxy S22 Ultra và Galaxy S21 Ultra khi người dùng muốn trao đổi để mua Galaxy Z Fold 6.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn