'Hung thần xa lộ' lộng hành ở Nghệ An: Những con số báo động

Khó sống với tài xế chạy ẩu

Từng xuất thân từ một tài xế xe ben lâu năm, anh Đăng (chủ một doanh nghiệp vận tải lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An) chia sẻ với PV Tiền Phong: “Nguyên nhân dẫn đến tai nạn có khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chính vẫn là do tài xế không chú ý quan sát, chạy ẩu”.

Anh Đăng cho hay, hiện giờ đơn vị anh có đến hơn 100 chiếc xe các loại từ xe ben, xe đầu kéo đến xe tải chở vật liệu. “Trước còn nâng thành thùng lên cao chạy quá tải để có lợi, chứ giờ không dám. Nhưng xe chạy quá khổ, quá tải hiện nay vẫn còn, đa số là chạy trộm trốn tránh cơ quan chức năng. Họ có một đội ngũ liên lạc với nhau để tránh né thanh, kiểm tra”, anh Đăng thông tin.

Đường nhỏ, những chiếc xe lớn chiếm hết lòng đường khiến người dân nơm nớp lo sợ

“Dù còn nhiều nguyên nhân khách quan khác nhưng chạy trên đường mà tài xế luôn tập trung cao độ thì sẽ hạn chế được tai nạn xảy ra. Cứ đi chậm, đúng tốc độ, đúng tải trọng, biết nhường đường thì chẳng bao giờ xảy ra tai nạn cả. Chứ chạy xe ben mà cứ chạy ẩu, như ăn cướp thì tránh sao được. Lái xe của tôi, tôi phải vừa dặn, vừa dọa. Dặn khi chạy xe, hãy nghĩ những người đang đi trên đường đều là người thân, người nhà của mình để mà chú ý quan sát, chạy cẩn thận hơn. Nếu xảy ra tai nạn, đừng nghĩ đền tiền là xong mà mình còn phải chịu trách nhiệm với pháp luật và với lương tâm, ăn năn hối hận cả đời. Làm chết một con người là làm chết cả gia đình họ rồi”, anh Đăng nói.

“Đôi khi vì yêu cầu tiến độ, thời gian nên chúng tôi thường phải chạy nhiều chuyến trong ngày, chạy chở quá tải được càng nhiều khối lượng thì càng tốt, càng có lợi. Biết chạy như thế nguy hiểm nhưng công việc, mưu sinh mình cũng phải làm. Nhưng lỡ xảy ra tai nạn thì rất thảm khốc, nạn nhân khó mà sống nổi vì xe to, xe nặng”, anh Tuấn (đã đổi tên) - trú xã Nghi Phú (thành phố Vinh, Nghệ An) từng có thời gian chạy xe ben chở vật liệu cho hay.

Cơ quan chức năng nói gì?

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, trong năm 2022, toàn tỉnh đã xảy ra 159 vụ, làm chết 110 người, 101 người bị thương. Ở năm 2021, số vụ tai nạn xảy ra ít hơn là 116 vụ, làm chết 96 người, bị thương 56 người. Trong năm 2020, số vụ tai nạn xảy ra chỉ ở con số 24 và khiến 38 người chết. Những vụ tai nạn xảy ra chiếm đa phần là đến từ va chạm giữa xe mô tô và ô tô, đặc biệt là xe tải, xe ben. Cụ thể, trong 159 vụ tai nạn xảy ra thì có đến 95 vụ liên quan ô tô, làm chết 65/110 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn được chia ra nhiều lý do, trong đó nguyên nhân về làn đường, phần đường, không chú ý quan sát chiếm phần lớn.

Thống kê chưa đầy đủ, chỉ mới những ngày đầu tháng 3/2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 5 vụ tai nạn thương tâm giữa xe tải và xe máy làm chết 7 người và 3 người bị thương. Trong ngày 14, 15, 16/3 liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn giữa xe ben, xe đầu kéo với xe máy làm chết 4 người tại huyện Yên Thành, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Trong những ngày, những thời điểm PV đi thực tế tại tuyến tỉnh lộ 542C, 542E, điều ngạc nhiên là dù xe tải, xe ben các loại chạy với lưu lượng rất đông. Tuy nhiên PV không thấy sự xuất hiện của lực lượng thanh tra giao thông lập chốt hay tuần tra kiểm soát. Ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An lý giải: “Đơn vị có 32 cán bộ chia làm 5 tổ công tác. Hiện đơn vị đang nhận nhiệm vụ làm theo chuyên đề của Bộ GTVT nên việc tuần tra kiểm soát mang tính thường xuyên chứ không tăng cường cao điểm. Các đoàn hiện đang kiểm tra sát hạch lái xe báo cáo về Bộ trong tháng 3/2023. Trong đó, một đoàn kiểm tra kinh doanh vận tải báo cáo về Bộ trước 30/3. Đoàn khác kiểm tra xe hợp đồng trá hình”. Được biết, hiện tại trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang có 5.955 xe tải các loại thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GTVT Nghệ An. Trong đó, có 4.132 xe tải, 607 xe container, 1.216 xe đầu kéo.

Trả lời vấn đề xe ben, xe tải trọng lớn chạy trên tuyến tỉnh lộ 542C thời gian qua rất nhiều, Chánh thanh tra Sở GTVT nói: “Đã cho Đội 1 tăng cường thường xuyên kiểm tra. Thời gian tới sẽ tiếp tục đề xuất lãnh đạo Sở để có kế hoạch tăng cường và phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý”.

Tác giả: Phú Hưng - Đức Phúc - Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong