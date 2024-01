Hưng Nguyên - Nghệ An: Kiểm tra bến thủy nội địa, tồn tại nhiều vi phạm về môi trường

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đưa tin về tình trạng thác cát ngoài giờ quy định trên sông Lam đoạn qua xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo đó, ghi nhận của PV vào khoảng 6h sáng ngày 21/12/2023 xuất hiện thuyền mang biển số NĐ 2369 đang tiến vào sát khu vực bờ sông (bờ có dấu hiệu bị sạt lở) để tiến hành khai thác cát. Tiếp nhận thông tin phản ánh, ngày 27/12/2023, UBND huyện Nam Đàn đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5608/QĐ-XPHC đối với ông Nguyễn Văn Lý – Chủ tàu mang biển soát NĐ 2369 với số tiền 7.500.000 đồng do có hành vi hộ kinh doanh khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường không đúng khung thời gian khai thác. Tiếp đến, ngày 3/1/2024 UBND huyện Nam Đàn có văn bản số 33/UBND-TNMT gửi UBND tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan ban ngành và Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Tại văn bản, trước hết UBND huyện Nam Đàn cảm ơn Môi trường và Đô thị Việt Nam đã kịp thời cung cấp thông tin cho huyện để UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra xử lý. Bên cạnh đó, về chỉ đạo quản lý, Chủ tịch huyện Nam Đàn phê bình Chủ tịch xã Khánh Sơn chưa quản lý tốt việc khai thác cát sỏi trên địa bàn, để người dân khai thác cát không đúng thời gian theo quy định.

Phát hiện bến thủy nội địa, bãi tập kết VLXD tồn tại hàng loạt sai phạm về môi trường

Như đã đưa tin, theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam con thuyền mang biển số NĐ 2369 do ông Nguyễn Văn Lý điều khiển sau khi khai thác ngoài giờ quy định đã vận chuyển cát về bến cát của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Tuyết Công địa chỉ xóm 4, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để tập kết và tiêu thụ.

Thuyền mang biển số NĐ 2369 sau khi khai thác cát ngoài giờ quy định đem về bến cát của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Tuyết Công địa chỉ xóm 4, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để tập kết và tiêu thụ.

Đối với hoạt động bến thủy nội địa, bãi tập kết VLXD của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Tuyết Công đang còn tồn tại nhiều vi phạm về pháp luật bảo vệ môi trường từ tháng 10/2023. Tuy nhiên, sau hơn hai tháng kiểm tra những tồn tại này không được khắc phục mà bến thủy này vẫn hoạt động bất chấp những yêu cầu của đoàn kiểm tra – UBND huyện Hưng Nguyên.

Tồn tại nhiều vi phạm về môi trường vẫn chưa được khắc phục

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, tại bến cát Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Tuyết Công có địa chỉ tại xóm 4, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên không có bể lắng và ngay sau khi cát được bơm lên bến ngay lập tức trả lại dòng sông nước màu đục kèm theo những vết dầu loang. Tiếp đó ghi nhận thêm việc tại đây không có khu vực lưu chứa chất thải nguy hại điều này là thiếu tuân thủ quy định của pháp luật Bảo vệ môi trường trong việc kinh doanh bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Mở rộng thông tin, PV tiếp tục ghi nhận quá trình hoạt động tại bến cát vào ngày 4/1/2024 thì xe tải cỡ lớn ra vào bãi lấy cát đi tiêu thụ đều không qua trạm cân.

Đoàn kiểm tra của UBND huyện Hưng Nguyên, kiểm tra phát hiện những vi phạm này từ tháng 10/2023 nhưng chưa báo cáo lãnh đạo UBND huyện.

Để khách quan thông tin, ngày 4/1/2024 PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có buổi làm việc với ông Hồ Sỹ Hương – Phó phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hưng Nguyên (Trưởng đoàn kiểm tra).

Tại buổi làm việc, ông Hương nêu rõ hàng loạt vi phạm tồn tại bến thủy nội địa, bãi tập kết VLXD của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Tuyết Công ngày 18/10/2023 như sau:

Tại thời điểm kiểm tra, Doanh nghiệp tư nhân và thương mại Tuyết Công không tập kết cát sỏi trên bãi phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trên bãi tập kết còn 2900 m3 cát do Phòng Cát sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An tịch thu chờ xử lý; Trạm cân và camera tại thời điểm kiểm tra đã bị hư hỏng không hoạt động; Chưa xây dựng mương thoát nước mưa chảy tràn xung quanh dự án; Giẻ lau dính dầu mỡ và một số chất độc hại đã được thu gom vào thùng phi nhưng chưa có nắp đậy để tại khu vực nhà ăn.

Xe tải cỡ lớn ra vào lấy cát không qua trạm cân tại bãi tập kết VLXD của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Tuyết Công (Hình ảnh ghi nhận ngày 4/1/2024)

Với hàng loạt những tồn tại này, đoàn kiểm tra của UBND huyện Hưng Nguyên cũng yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Tuyết Công dừng hoạt động bến thủy nội địa cho đến khi khắc phục đầy đủ các tồn tại nêu trên gồm lắp đặt trạm cân, camera giám sát… mới được phép hoạt động trở lại.

Nhận thấy các vi phạm đến nay vẫn chưa được khắc phục, bến thủy nội địa này vẫn ngang nhiên tiếp tục hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục phản ánh đến ông Hoàng Anh Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên. Trao đổi nhanh qua điện thoại với PV, ông Tiến cho biết tiếp nhận thông tin phản ánh và sẽ chỉ đạo cho kiểm tra và xử lý.

Như vậy, với những gì đang diễn ra, dư luận hoàn toàn có quyền đặt ra những câu hỏi: Tại sao sau khi phát hiện và chỉ ra hàng loạt những vi phạm về pháp luật bảo vệ môi trường của bến thủy nội địa nhưng đoàn kiểm tra lại không báo cáo, tham mưu lãnh đạo UBND huyện để xử lý vi phạm hoặc tìm biện pháp cứng rắn hơn nữa để kịp thời ngăn chặn, xử lý khắc phục những hành vi có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường? Tại sao sau hơn hai tháng đi kiểm tra nhưng đoàn kiểm tra không xây dựng xong báo cáo để báo cáo lãnh UBND huyện Hưng Nguyên? Không lẽ, đoàn kiểm tra, chỉ đi kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm của doanh nghiệp cho có lệ !

Tác giả: Văn Bình - Đức Anh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn