Hưng Nguyên: Công bố quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị tại thị trấn Hưng Nguyên

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Anh Tiến - UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Trương Văn Thiền- UVBTV, Phó chủ tịch HĐND Huyện; Thái Thị Hải Châu- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Huyện, Phan Hữu Hùng – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Cao Anh Đức- UVBTV, Trưởng BanTuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Trần Hướng Nam, Trưởng Công an huyện; Đại diện UBMTTQ huyện, HĐND huyện, phòng Tài nguyên môi trường, Kinh tế hạ tầng, Ban tư vấn giải phóng mặt bằng huyện, Bí thư Chủ tịch HĐND,UBND, UBMTTQ và công chức thị trấn Hưng Nguyên, Bí thư, Khối trưởng, Trưởng Ban công tác mặt trận các khối thuộc thị trấn Hưng Nguyên, đại diện các đoàn thể thuộc khối 3, 8 Thị trấn Hưng Nguyên, đại diện Công ty cổ phần xây dựng Kiếm Lâm An, Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp Bưu điện Nghệ An.

Quy hoạch chi 1/500 Khu đô thị tại Thị trấn Hưng Nguyên là khu đô thị mới với đầy đủ tiện nghi, đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Khu đất quy hoạch xây dựng có tổng diện tích 159.675,58m2, quy mô dân số dự kiến khoảng 2.850 người, gồm Khu công trình công cộng, Khu nhà ở tầng thấp ( nhà liền kề, biệt thự) Khu nhà ở cao tầng, Khu cây xanh thể dục, thể thao, Khu hạ tầng kỹ thuật.

Khu công trình công cộng gồm có 3 khu thương mại dịch vụ, trường mầm non, nhà Văn hóa. Khu nhà ở tầng thấp có diện tích 52.454,17 m2 gổm 372 lô đất, diện tích từ 114- 393,4 m2/ lô.

Khu chung cư gồm 2 tòa nhà 18 tầng có tổng diện tích đất 6.955,13m2. Khu hạ tầng kỹ thuật có diện tích 3125,28m2 gồm có hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống xử lý và tiêu thoát nước thải và vệ sinh môi trường, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, cây xanh...

Kết luận buổi công bố đồng chí Hoàng Anh Tiến- Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Khu đô thị được quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, tiêu thoát nước, điện, thông tin liên lạc, dịch vụ phát triển tạo cơ hội việc làm, điều kiện sống của cư dân lân cận sẽ được nâng lên. /.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: hungnguyen.nghean.gov.vn