Hơn Hà Nội FC chỉ số phụ, CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2023

Chạm trán Thanh Hóa trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội nhập cuộc thận trọng. Họ chơi bóng chậm rãi, ưu tiên thế trận an toàn và không đẩy mạnh tấn công. Đội bóng ngành công an hiểu rằng họ vẫn nắm lợi thế với tỉ số hòa, kể cả khi Hà Nội FC dẫn trước Viettel tới 2 bàn ngay trong hiệp 1 ở trận đấu cùng giờ.

CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2023.

Trong khi đó, CLB Thanh Hóa thể hiện quyết tâm rất cao dù họ không còn cơ hội cạnh tranh một trong 2 vị trí đầu bảng xếp hạng. Các học trò của HLV Velizar Popov thi đấu chủ động và tạo ra nhiều cơ hội.

Tuy nhiên, khoảnh khắc sơ hở hiếm hoi của hàng thủ đội khách trong hiệp 1 khiến họ thủng lưới. Từ đường chuyền của Nguyễn Quang Hải, Gustavo Henrique dễ dàng đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho CLB Công an Hà Nội trong thế không người kèm.

CLB Thanh Hóa tiếp tục tấn công với bộ ba Lâm Ti Phông, Paulo Conrado và Bruno Cantanhede. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng xứ Thanh gỡ hòa ở phút 63 nhờ cú sút xa của Bruno. Thủ môn Filip Nguyen không kịp phản xạ trước pha dứt điểm quá mạnh và hiểm.

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội FC vẫn dẫn trước Viettel. Điều này đồng nghĩa với việc CLB Công an Hà Nội không được phép thua. Đội chủ nhà thiết lập thế trận chắc chắn, ưu tiên bảo vệ khung thành. Cả CLB Công an Hà Nội và Thanh Hóa đều có thêm cơ hội nhưng tỉ số 1-1 được giữ đến hết trận.

Có một điểm từ trận hòa 1-1 với CLB Thanh Hóa, CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2023. Họ có cùng 38 điểm như Hà Nội FC nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng-bàn thua.

Kết quả: CLB Công an Hà Nội 1-1 Thanh Hóa

Ghi bàn

CLB Công an Hà Nội: Gustavo (43')

Thanh Hóa: Bruno (63')

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: vtc.vn