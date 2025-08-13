Giải Việt Nam lên báo nổi tiếng nhất nhì nước Anh

Tiền đạo Hudlin đang là vũ khí lợi hại của Nam Định

Kyle Hudlin từ Anh về Việt Nam chơi cho CLB Nam Định. Ngay trong trận chính thức đầu tiên, anh đã ghi dấu ấn với cú đúp bàn thắng vào lưới CLB Công an Hà Nội. Đáng tiếc, Nam Định vẫn thua chung cuộc 2-3 và mất cơ hội giành Siêu cúp Quốc gia lần thứ 2 liên tiếp. Màn trình diễn của Kyle Hudlin nói riêng và trận Siêu Cúp Quốc gia 2024/25 nói chung đã được lên The Sun của Anh. “Cầu thủ bóng đá cao bậc nhất thế giới ghi bàn, ra mắt ấn tượng cho đội bóng Việt Nam”, The Sun giật tít

"Cựu cầu thủ Huddersfield ghi bàn gỡ hòa bằng một pha đánh đầu ở phút 54, rồi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 15. Tuy vậy, Hudlin không thể giúp đội giành cúp khi Thép Xanh Nam Định thua 2-3", tờ The Sun viết. Sự nghiệp của Kyle Hudlin khởi đầu tại Castle Vale Town (Birmingham), trước khi được Solihull Moors ký hợp đồng năm 2020. Hai năm sau, Hudlin sang Huddersfield và trải qua ba lần cho mượn ở AFC Wimbledon, Burton Albion và Newport County, trước khi tới Việt Nam.

The Sun dẫn lại câu chuyện liên quan đến Kyle Hudlin. Theo đó, do bố mẹ bận việc nên cầu thủ này bỏ lỡ cơ hội được tập tại West Brom. Anh phải chơi bóng ở giải địa phương từ năm 16 tuổi, học cách va chạm và kỹ thuật qua những trận bóng đường phố với các chú.

Tiền đạo của Nam Định vô đối trong các pha không chiến

“HLV nghĩ tôi chỉ có một thế mạnh duy nhất. Tôi thường bị xếp đá trung vệ vì to con, nhưng từ nhỏ tôi luôn rê bóng, làm kỹ thuật”, Hudlin nói. “Tôi lớn lên cùng những cầu thủ nhỏ con, nên cũng phải trau dồi kỹ năng. Tôi thích xem Ronaldinho, Robinho, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo thi đấu. Ronaldo đánh đầu như một cầu thủ cao lớn thực thụ”. Hudlin ngưỡng mộ những trung phong. Anh thích Peter Crouch, Olivier Giroud và Tammy Abraham.

Liên quan đến Hudlin, trung vệ Trần Đình Trọng tâm sự: “Kyle Hudlin cao quá! Đối với cầu thủ Việt hay kể cả ngoại binh ở V.League hiện tại, Kyle Hudlin có tầm vóc vượt trội. Với chiều cao ấn tượng trên 2 mét, cậu ấy khiến chúng tôi rất khó khăn khi đối phó với các tình huống không chiến”, trung vệ Trần Đình Trọng nói.

“Như mọi người thấy, dù đã chuẩn bị các phương án để hạn chế tối đa điểm mạnh về chiều cao của Kyle Hudlin, CLB Công an Hà Nội vẫn để cậu ấy ghi bàn từ một pha đánh đầu, ngay khi vào sân chừng 1 phút. Đây thật sự sẽ là một cái tên đáng chú ý tại V.League mùa này”.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn