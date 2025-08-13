Nguyễn Văn Toàn dính chấn thương, nghỉ thi đấu dài hạn

Nguyễn Văn Toàn góp công giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 song cũng dính chấn thương dai dẳng từ sau giải đấu này. Tiền đạo của CLB Nam Định vừa phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối tại TP HCM và cần ít nhất từ 5-6 tháng để bình phục.

Trước đó, chấn thương của Văn Toàn được được bác sĩ xác định không nghiêm trọng đến mức cần phẫu thuật. Tuy nhiên, ở giai đoạn lượt về V-League 2024-2025, Văn Toàn không thể tìm lại phong độ, thi đấu dưới sức vì tái phát chấn thương.

Vì vậy, Văn Toàn được tiến hành phẫu thuật và cần nhiều thời gian để bình phục hoàn toàn. Theo bác sĩ Trần Huy Thọ của tuyển quốc gia Việt Nam, phẫu thuật sụn chêm đầu gối chỉ giải quyết được 50% chấn thương và phần còn lại là phải tập luyện hồi phục.

Sự vắng mặt của chân sút sinh năm 1996 không chỉ ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương V-League của CLB Nam Định mà còn khiến HLV Kim Sang-sik mất đi trụ cột trong quá trình chuẩn bị lực lượng tuyển Việt Nam cho những trận đấu quốc tế sắp tới.

