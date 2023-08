Vì sao Viettel là đối thủ đáng ngại nhất của CLB Công An Hà Nội?

Viettel đang thể hiện phong độ cực ấn tượng thời gian gần đây. Đội bóng áo lính đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Kể từ sau thất bại 2-3 trên sân Thanh Hóa ở giai đoạn 1, Viettel bắt đầu mạch trận ấn tượng với 8 trận thắng, 3 trận hòa. Trong đó, có 6 chiến thắng, 3 hòa ở V.League 2023. Mới nhất, Viettel vừa có chiến thắng quan trọng trên sân Thanh Hóa ở vòng 5 giai đoạn 2.

Với chiến thắng này, Viettel đã có 32 điểm, bằng với Hà Nội FC nhưng đứng ở vị trí thứ 3 khi kém về hiệu số. Viettel chỉ còn kém 2 điểm so với đội đầu bảng Công An Hà Nội. Ở thời điểm hiện tại, dàn cầu thủ trẻ của đội bóng áo lính đang bước vào độ chin của sự nghiệp. Họ cho thấy sự trưởng thành vượt bậc so với những mùa giải trước đây. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Viettel sẽ là thách thức đáng gờm nhất của Công An Hà Nội trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

“Viettel có trong tay lực lượng dồi dào, chất lượng. Các cầu thủ của họ năm nay cũng đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Lối chơi của Viettel cũng đa dạng, khó chịu. Các cầu thủ của họ cũng nâng cao được bản lĩnh đáng kể so với trước đây. Ngoài những ngoại binh chất lượng, Viettel còn có trong tay niềm cảm hứng mang tên Hoàng Đức. Tôi vẫn đánh giá cao Viettel nhất trong cuộc đua vô địch mùa này”, HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ khi được hỏi đánh giá về cuộc đua vô địch V.League 2023.

Viettel được xem là đối thủ đáng ngại nhất của CAHN trong cuộc đua vô địch - Ảnh: Đức Cường

Có nhiều lý do để giới chuyên môn đặt niềm tin vào Viettel. So với đối thủ, đội bóng áo lính không hề kém cạnh, thậm chí còn được đánh giá đồng đều hơn về mặt con người. Về lối chơi, Viettel cũng thể hiện sự chặt chẽ, gắn kết hơn khi có thời gian dài thi đấu cạnh nhau. Điều này rõ ràng Viettel đang được đánh giá cao hơn so với dàn sao bên phía Công An Hà Nội.

Một vấn đế nữa cũng khiến Viettel đáng ngại hơn so với Công An Hà Nội là sự thoải mái về tinh thần. Đội bóng áo lính không đặt nặng mục tiêu bằng mọi giá phải có chức vô địch. Họ chỉ hướng tới vị trí trong top 3 nên không chịu quá nhiều áp lực như đối thủ. Với Công An Hà Nội, chức vô địch V.League 2023 dường như là mệnh lệnh của đội bóng này phải hướng tới.

Trong chia sẻ mới nhất với Bóng đá, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết: “Mục tiêu của Viettel tập trung chơi tốt từng trận một. Chúng tôi không quá suy nghĩ nhiều đến chức vô địch để tạo áp lực cho mình. Mục tiêu thiết thực nhất của Viettel chỉ là cố gắng nằm trong top 3. Nếu cờ đến tay thì Viettel sẽ phất thôi”.

Chung quan điểm như đội trưởng Bùi Tiến Dũng, HLV Thạch Bảo Khanh cũng thể hiện sự thận trọng khi được hỏi về mục tiêu vô địch V.League 2023. “Chúng tôi hướng tới vị trí trong top 3. Tôi chưa bao giờ nói Viettel cạnh tranh chức vô địch. Mùa giải năm nay chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhưng tôi đã nói, tôi luôn tin tưởng vào các cầu thủ và mục tiêu của đội bóng. Viettel sẽ tập trung từng trận một dù đối thủ có là ai chứ không riêng gì sắp tới gặp Công An Hà Nội. Mục tiêu của chúng tôi là top 3, nhưng có cơ hội sẽ tranh chức vô địch”, HLV Bảo Khanh nhấn mạnh.

