Sốc: U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị hủy kết quả do có VĐV không đủ điều kiện thi đấu

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam nhận tin sốc sau khi gây bất ngờ tại vòng bảng - Ảnh: VOLLEYBALL WORLD

Thông báo từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đến vào khuya 12-8. Theo đó, họ cho biết một vận động viên trong đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam không đạt điều kiện thi đấu.

Thông báo cụ thể như sau: "Trước những lo ngại rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sử dụng vận động viên không đủ điều kiện trong đội hình U21 của họ tham dự Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia, FIVB đã mở cuộc điều tra đúng với quy định.

Cuộc điều tra kết luận rằng vận động viên được đề cập không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật của FIVB năm 2023.

Do đó, theo Điều 13.5.2 của Quy chế sự kiện và Điều 14.4 của Quy định kỷ luật, Tiểu ban kỷ luật Liên đoàn Bóng chuyền thế giới quyết định các trận đấu của U21 Việt Nam có vận động viên nói trên tham dự sẽ bị hủy, đồng thời vận động viên này cũng bị loại ngay lập tức.

Theo Điều 14.4 của Quy định kỷ luật và xem xét thêm hoàn cảnh của vụ việc, Tiểu ban kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ lên Hội đồng kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các biện pháp trừng phạt ngoài giải đấu. Khi đó, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và vận động viên sẽ được mời cung cấp quan điểm của mình bằng văn bản.

Hiện tại, FIVB sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào".

Đây thật sự là cú sốc với tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam. Cho đến trước khi có án phạt, họ vừa kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A cùng thành tích 4 thắng, 1 thua.

Kết quả đó đủ giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội và sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13-8.

FIVB không đưa ra thông tin về vận động viên vi phạm quy định. Do đó, hiện chưa rõ những trận đấu nào của U21 Việt Nam bị hủy kết quả. Cùng với đó, thứ hạng còn lại của họ cũng chưa thể được xác định.

Tác giả: Đức Khuê

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ