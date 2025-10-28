Hơn 5.600 chuyến bay ở Mỹ bị hoãn do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu

Máy bay của Hãng hàng không Southwest Airlines cất cánh ở sân bay Hollywood Burbank, bang California, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Tình trạng hỗn loạn hàng không tại Mỹ tiếp tục gia tăng khi hơn 5.600 chuyến bay bị hoãn trong ngày 27-10, giữa lúc số lượng kiểm soát viên không lưu vắng mặt tăng vọt do chính phủ liên bang vẫn trong tình trạng đóng cửa.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết nguyên nhân chính là thiếu hụt nhân sự, buộc cơ quan này phải áp dụng các chương trình hoãn cất cánh bắt buộc tại các sân bay lớn như Newark (New Jersey), Austin (Texas) và Dallas Fort Worth (Texas).

Trước đó, khu vực Đông Nam cũng chịu ảnh hưởng khi trung tâm điều phối không lưu ở Atlanta rơi vào tình trạng thiếu người trầm trọng.

Khoảng 13.000 kiểm soát viên không lưu và 50.000 nhân viên an ninh sân bay (TSA) hiện đang phải làm việc không lương. Trước đó, bế tắc ngân sách giữa Tổng thống Cộng hòa Donald Trump và các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội khiến chính phủ ngừng hoạt động suốt gần một tháng.

Theo dữ liệu từ FlightAware, hơn 8.800 chuyến bay bị hoãn trong ngày 26-10, trong đó Southwest Airlines chiếm 47% (2.089 chuyến), American Airlines 36% (1.277 chuyến), United Airlines 27% (807 chuyến) và Delta Air Lines 21% (725 chuyến).

Đến tối 27-10 (giờ Mỹ), tỉ lệ hoãn chuyến vẫn ở mức cao: Southwest 31%, American 24%, Delta 18% và United 12%.

Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết 44% số vụ chậm chuyến trong ngày 26-10 có liên quan đến việc kiểm soát viên không lưu vắng mặt, tăng gấp gần chín lần so với mức bình thường 5%.

Các vụ chậm chuyến và hủy chuyến ngày càng nhiều đang gây bức xúc trong công chúng và tăng áp lực lên Quốc hội phải sớm đạt thỏa thuận để mở lại chính phủ.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy ngày 27-10 đã đến Cleveland gặp gỡ kiểm soát viên, trong khi Hiệp hội Kiểm soát không lưu quốc gia (NATCA - tổ chức đại diện cho các kiểm soát viên không lưu của Mỹ) dự kiến tổ chức các sự kiện phản đối tại nhiều sân bay trong ngày 28-10, đánh dấu ngày đầu tiên nhân viên không nhận lương.

FAA hiện đang thiếu khoảng 3.500 kiểm soát viên so với chỉ tiêu và nhiều người đã phải làm thêm giờ, làm sáu ngày mỗi tuần từ trước khi đóng cửa chính phủ.

Tình hình gợi nhớ đợt đóng cửa kéo dài 35 ngày năm 2019, khi nhân viên FAA và TSA nghỉ việc hàng loạt, khiến giao thông hàng không tại New York và Washington bị đình trệ.

Trong khi đó, nếu Quốc hội không đạt thỏa thuận trước ngày 1-11, nguồn quỹ liên bang hỗ trợ hàng chục triệu người dân Mỹ mua thực phẩm và gửi trẻ em đến nhà trẻ công có thể bắt đầu cạn kiệt, báo hiệu một khủng hoảng nhân đạo và kinh tế sâu rộng hơn.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn