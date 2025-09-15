CLIP: Bộ trưởng Bộ Y tế Nga cấp cứu nam hành khách trên chuyến bay đến Việt Nam

Trong một đoạn clip vừa được đài RT chia sẻ trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Y tế Nga - bác sĩ Mikhail Murashko - đang chăm sóc một người đàn ông gặp tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, xung quanh là một số tiếp viên mặc đồng phục của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko đang cấp cứu cho một hành khách trên máy bay và trong chuyến công du Việt Nam hôm 12-9 - Ảnh: RT - BỘ Y TẾ VIỆT NAM

Theo RT và Economic Times, sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội vài ngày trước, khi ông Murashko cùng phái đoàn Nga có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

Trong đoạn clip, người đàn ông đang nằm là một hành khách người Nga, bị tăng huyết áp trong khi bay và có thể dẫn đến đau tim, buộc phi hành đoàn phải kêu gọi sự trợ giúp khẩn cấp của hành khách.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nga đã hành động ngay lập tức và giúp ổn định tình trạng hành khách này trong vòng 1 giờ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko cấp cứu nam hành khách trên chuyến bay của hãng Vietnam Airlines - Clip: X

Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko (trái) trong chuyến thăm Hà Nội ngày 12-9 - Ảnh: NGỌC DUNG

Bác sĩ Mikhail Murashko có 2 bằng tiến sĩ và tiến sĩ khoa học về y khoa trong lĩnh vực quản lý y tế - y tế công cộng và sản phụ khoa.

Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế Nga từ năm 2020, ông từng là quyền Giám đốc Cơ quan Giám sát chăm sóc sức khỏe Liên bang Nga.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người lao động