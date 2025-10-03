Ấn Độ, Trung Quốc nối lại các chuyến bay trực tiếp sau 5 năm gián đoạn

Máy bay của hãng Indigo. (Nguồn: Telegraph India)

Sau hơn 5 năm gián đoạn do căng thẳng biên giới và đại dịch COVID-19, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ chính thức nối lại các chuyến bay thương mại trực tiếp trong tháng 10 này, đánh dấu bước đi thận trọng trong việc cải thiện quan hệ song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận các chuyến bay thẳng giữa một số thành phố lớn của hai nước sẽ được khôi phục.

Hãng hàng không IndiGo, hãng bay lớn nhất của Ấn Độ, thông báo sẽ khai trương đường bay hằng ngày Kolkata-Quảng Châu từ ngày 26/10, đồng thời lên kế hoạch mở thêm tuyến bay từ New Delhi tới một thành phố lớn của Trung Quốc trong thời gian tới.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, hai quốc gia đông dân nhất thế giới nối lại đường bay trực tiếp, bất chấp việc Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong suốt thời gian căng thẳng.

Động thái trên diễn ra chỉ một tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - lần đầu tiên trong 7 năm - để dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân. Tại đây, ông Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thúc đẩy quan hệ kinh tế và duy trì hòa bình tại khu vực biên giới tranh chấp.

Cuộc đụng độ nghiêm trọng năm 2020 tại biên giới Himalaya từng khiến quan hệ hai nước lao dốc, dẫn tới việc tạm ngừng mọi chuyến bay thẳng giữa hai nước và bế tắc kéo dài./.

Tác giả: Tạ Quang Trung

Nguồn tin: vietnamplus.vn