Hơn 39.000 thí sinh hoàn thành dự thi môn Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Tham dự kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 39.130 thí sinh đăng ký dự thi vào 69 trường công lập trong toàn tỉnh. Các thí sinh sẽ dự thi tại 71 điểm thi với 1.664 phòng thi. Toàn tỉnh đã huy động 5.670 người làm công tác nhân sự tại các điểm thi, trong đó riêng giám thị và giám sát ở các điểm thi là 3.941 người.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đây là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, vì vậy, Sở đã có nhiều hình thức hướng dẫn, tư vấn ôn tập phù hợp cho học sinh, đồng thời khuyến khích nhà trường và phụ huynh đồng hành cùng các em.

Rất đông phụ huynh chờ các em thí sinh dưới trời nắng nóng

Kỳ thi diễn ra trong thời điểm thời tiết miền Bắc nắng nóng nhất từ đầu mùa tới nay đã khiến cả các thí sinh và phụ huynh gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, làm bài thi và chờ đợi đón đưa.

Các thí sinh đã hoàn thành môn thi Ngữ Văn

Kết thúc bài thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh phấn khởi vì làm được bài. Theo các thí sinh, đề thi năm nay vừa sức, nội dung cơ bản nằm trong chương trình học và kiến thức được ôn luyện, nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, môn thi thứ nhất (Ngữ văn), Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 có 39.133 thí sinh đăng ký dự thi; có 41 thí sinh vắng thi; không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Công tác tổ chức coi thi diễn ra an toàn, đúng quy chế; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được bảo đảm.

Kết quả thi vào lớp 10 cũng sẽ được sử dụng để lấy điểm nền cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Chiều nay các em sẽ thi môn Ngoại ngữ (60 phút) với hình thức trắc nghiệm.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn