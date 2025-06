Hơn 1.000 thí sinh tranh 315 chỉ tiêu vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh

Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Theo tổng hợp của Trường Đại học Vinh, năm 2025, có hơn 1.000 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên, giảm hơn một nửa so với năm trước. Số hồ sơ đăng ký dự thi giảm đã được dự báo do số học sinh lớp 9 năm nay của cả 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đều giảm ít hơn năm trước.

Trong đó lớp có thí sinh đăng ký dự thi đông nhất là lớp chuyên Anh với 377 em, lớp chuyên Toán có 238 em, lớp chuyên Hóa 124 em, chuyên Lý 90 em và chuyên Sinh 78 em. Riêng lớp chuyên Tin, có 55 em dự thi bằng môn Toán và 80 em dự thi bằng môn Tin.

Em Dương Trúc Linh (TP Vinh, Nghệ An) cho biết mình dự thi vào lớp chuyên tiếng Anh. Trước đó, em cũng đã tham gia thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Thí sinh này cho biết việc tiếp tục thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh để thử sức và cũng tăng thêm cơ hội trúng tuyển vào trường chuyên.

Sáng ngày 11/6 thí sinh sẽ dự thi2 môn trắc nghiệm gồm Toán (90 phút) và Tiếng Anh (60 phút). Ảnh: Hồ Lài

Năm 2025, việc tuyển sinh vào lớp 10 - Trường THPT chuyên Đại học Vinh có sự thay đổi so với các năm trước. Theo đó, thay vì làm bài thi tổng hợp với nội dung gồm kiến thức môn Toán và Ngoại ngữ để lấy điểm nền, năm nay, nhà trường tổ chức thi vòng 1 gồm 3 bài thi các môn không chuyên.

Cụ thể, ngày 11/6, thí sinh sẽ thi môn Toán, Tiếng Anh (hình thức trắc nghiệm) vào buổi sáng và thi môn Ngữ văn (hình thức tự luận) vào buổi chiều. Sáng ngày 12/6, thí sinh sẽ dự thi môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn chuyên x 1,5 + Tổng điểm các bài thi vòng 1. Điểm các bài thi vòng 1 tính theo thang điểm 10 và điểm bài thi môn chuyên tính theo thang điểm 20.

Theo thông báo Trường THPT chuyên Đại học Vinh tuyển sinh 315 chỉ tiêu vào lớp 10. Trong đó, lớp chuyên Toán và chuyên Anh, mỗi lớp chuyên tuyển sinh 2 lớp với 35 chỉ tiêu/1 lớp. Các lớp Tin học, Sinh học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn tuyển 1 lớp với số lượng mỗi lớp 35 em.

Riêng với lớp chuyên Tin học, nhà trường xét tuyển tối đa 30% chỉ tiêu cho thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên bằng môn Toán.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn