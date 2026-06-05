Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhận thêm nhiệm vụ mới

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quyết định số 53 kiện toàn thành viên Hội đồng này. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm Chủ tịch Hội đồng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Ông Hoàng Thanh Tùng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng - thay ông Nguyễn Hải Ninh - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Phó Chủ tịch Hội đồng - thay ông Đỗ Ngọc Huỳnh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (Ảnh: VGP).

Các Ủy viên Hội đồng gồm: Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Thanh Hải - nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Ủy viên Hội đồng thay ông Võ Minh Lương - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an làm Ủy viên Hội đồng thay ông Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Ủy viên Hội đồng thay ông Đỗ Thành Trung - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương có nhiệm vụ tư vấn giúp Chính phủ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Xây dựng, ban hành và đôn đốc, kiểm tra, khen thưởng việc tổ chức thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định pháp luật.

Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các hoạt động phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân, thu hút nguồn lực tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách, pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Truyền thông chính sách, dự thảo văn bản theo quy định pháp luật để tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội, huy động Nhân dân tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật hiệu quả; xây dựng các tài liệu, cập nhật dữ liệu, thông tin phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Triển khai công tác hướng dẫn, giải thích, thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý, thực hiện chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý, giới thiệu người dân thuộc diện trợ giúp pháp lý đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; công tác báo cáo, thống kê; hướng dẫn nghiệp vụ về phối hợp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng.

Thực hiện việc xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao...

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn