Đề xuất lao động nữ được tăng số lần nghỉ khám thai lên 9 lần/thai kỳ, Bộ trưởng Y tế nói gì?

Sáng 5/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã diễn ra chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội, với chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số".

Đề xuất giảm giờ làm việc xuống còn 44 giờ/tuần

Tham gia nêu ý kiến về chăm sóc sức khỏe chủ động cho người lao động, từ Nghị quyết 72 đến hành động thực tiễn, bà Trần Thị Chi - Chủ tịch Công đoàn Công ty THHH Newwings, Liên đoàn Lao động Bắc Ninh cho biết đặc biệt quan tâm đến vấn đề sức khỏe vì sức khỏe là vốn quý của người lao động.

Bà Trần Thị Chi nêu ý kiến (Ảnh: Hải Nguyễn).

"Là cán bộ trực tiếp gắn bó với người lao động, chúng tôi rất vui mừng khi có Nghị quyết 72. Thực trạng hiện nay người lao động đang phải đối mặt với nhiều bệnh nghề nghiệp, tỉ lệ khám sức khỏe định kỳ còn thấp. Một số nơi việc khám sức khỏe định kỳ còn khó kiểm soát. Hiện cũng xuất hiện tình trạng người lao động bị stress.

Do đó, bà Trần Thị Chi đưa ra 4 kiến nghị: Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, nhất là quanh khu công nghiệp để đảm bảo sức khỏe và bữa ăn hàng ngày cho người lao động; đẩy mạnh công tác quản lý thuốc chữa bệnh và các loại thực phẩm chức năng liên quan đến sức khỏe; phòng chống thuốc giả; đề nghị chính phủ nghiên cứu xây dựng các chương trình chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe tinh thần ngay tại các khu công nghiệp.

Đối với lao động nữ, đề nghị được tăng số lần nghỉ khám thai từ 5 lần lên 9 lần/thai kỳ; Kiến nghị Chính phủ khuyến khích xây dựng chương trình thể dục giữa giờ để giúp giảm mệt mỏi, tạo hứng khởi cho người lao động; Đề nghị Chính phủ giảm giờ làm việc xuống còn 44h/tuần.

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động được triển khai tích cực

Được sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã giải đáp một số thắc mắc của cán bộ công đoàn trong phần thảo luận.

Liên quan đến câu hỏi của Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Newwings, tỉnh Bắc Ninh, bà Lan cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm tăng cường sức khỏe cho người lao động; qua đó góp phần bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về nội dung liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, đây là chủ trương rất lớn nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe toàn dân liên tục theo vòng đời, giúp quản lý sức khỏe của người dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Hải Nguyễn).

Theo quy định của pháp luật về lao động và an toàn, vệ sinh lao động, từ nhiều năm trước, việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đã được quy định trong hệ thống pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, việc khám sức khỏe cho người lao động, bảo vệ người lao động trước các nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp đã được triển khai trong nhiều năm qua.

Đối với người lao động bình thường, quy định khám sức khỏe định kỳ là 1 năm một lần. Đối với những người làm nghề nặng nhọc, độc hại hoặc người lao động là người khuyết tật ít nhất 6 tháng/lần được khám sức khỏe.

"Việc triển khai thực hiện trong thời gian qua, chúng tôi theo dõi việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đã được chủ sử dụng lao động triển khai có nhiều tích cực. Hiện nay, 70% đã triển khai thực hiện các quy định này, so với giai đoạn trước đây cũng đã được tăng lên rất nhiều", bà Lan nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp ở khu vực nông thôn và các làng nghề, chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Tai nạn lao động vẫn còn xảy ra khá phổ biến. Việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn, công tác quan trắc môi trường lao động vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Hiện nay có khoảng 5.800 doanh nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động. Mặc dù con số này đã tăng lên nhưng so với quy mô thị trường lao động nói chung thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Hàng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế triển khai Tháng an toàn vệ sinh lao động. Nhiều hoạt động đã được tổ chức trong thời gian này nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho người lao động và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, tăng cường công tác quan trắc môi trường nhằm bảo đảm môi trường lao động an toàn cho người lao động; đồng thời sửa đổi các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nội dung liên quan nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Liên quan đến vai trò của tổ chức công đoàn trong việc triển khai nhiệm vụ này, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị công đoàn cần tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đặc biệt trong quá trình thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Cùng với đó, xây dựng các chương trình hỗ trợ người lao động được khám sức khỏe, chăm sóc và điều trị bệnh nghề nghiệp.

Về vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế đang hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm nhằm khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Bộ Y tế cũng đã phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

"Về vấn đề liên quan đến thuốc giả, thực phẩm giả, Bộ Y tế có chương trình phối hợp với Bộ Công an, nhiều vụ án liên quan đến thuốc giả, thực phẩm giả, mỹ phẩm giả đã được phát hiện và xử lý", Bộ trưởng thông tin.

Liên quan đến 2 nội dung là khám thai định kỳ và thời gian làm việc, đây là các vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động, do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai. Về phía Bộ Y tế, người đứng đầu ngành y tế cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn