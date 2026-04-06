1 ủy viên Bộ Chính trị, 5 ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm phó chủ tịch Quốc hội

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, chiều 6-4, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trình bày 2 dự thảo nghị quyết bầu Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đối với nghị quyết bầu Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI, có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 496 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99,20% tổng số đại biểu).

Theo đó, danh sách các Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm các ông/bà: ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; bà Nguyễn Thị Hồng.

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở Tuyên Quang, là người dân tộc Sán Dìu.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5-2024), XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (đến tháng 1-2025) và Ủy viên Trung ương khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV. Ông có trình độ kỹ sư nông nghiệp.

Ông từng là Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (cũ), Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ), Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Sau đó ông là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 11-2025, ông được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội, rồi giữ chức Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khóa XV.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên, trình độ tiến sĩ luật, thạc sĩ luật kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Ông từng có thời gian dài công tác ở Văn phòng Chính phủ và giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Sau đó ông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Tiếp đó ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tháng 4-2021, ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê ở Ninh Bình, trình độ tiến sĩ kinh tế; thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Bà có thời gian dài công tác tại tỉnh Ninh Bình, từng giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tháng 4-2020, bà giữ chức Phó trưởng Ban thường trực, rồi Trưởng Ban Công tác đại biểu kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Giữa năm 2024, bà được bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1968, quê ở Hà Nội, trình độ thạc sĩ kinh tế phát triển.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà có thời gian dài công tác và trải qua nhiều vị trí khác nhau tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hồng đảm nhiệm cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ năm 2020.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê ở Hà Nội, trình độ đại học chuyên ngành khoa học quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XVI.

Ông có quá trình công tác dài trong quân đội. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Quân khu 4.

Sau đó ông giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 10-2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ông được thăng quân hàm Trung tướng giữa năm 2019, thăng hàm Thượng tướng tháng 10-2024.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê tỉnh Hưng Yên, trình độ tiến sĩ quản lý hành chính công. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Thái Bình (cũ) và từng giữ các chức vụ như Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 5-2020, ông được điều động về Trung ương, giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). Năm 2021, ông Nguyễn Hồng Diên trở thành Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tháng 12-2025, ông giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

