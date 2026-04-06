Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Sáng 6-4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, với 491/491 bằng 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV Nguyễn Khắc Định mời Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn lên thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu nhậm chức.

Nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng cảm ơn cử tri TP.HCM đã tin tưởng bầu ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, và cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Ông nêu rõ đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của ông trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và nhân dân cả nước.

Ông nêu rõ, đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt và vui mừng về các thành tựu Quốc hội đạt được trong 80 năm qua. Nhưng trách nhiệm của Quốc hội hết sức nặng nề và cũng vô cùng vẻ vang.

Ông nhấn mạnh Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước. Với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Đồng thời, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông khẳng định thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó, ông nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển. Theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Ông mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội.

Cùng với đó, mong các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.

Ông cũng mong cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, các vị chức sắc tôn giáo, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ để Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc…

Tiếp đó, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tác giả: THÀNH CHUNG - TIẾN LONG - NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ