Hội nhà báo Nghệ An tưởng niệm 555 anh linh liệt sĩ là nhà báo

Đoàn đại biểu Hội nhà báo tỉnh Nghệ An đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh linh liệt sĩ là nhà báo trong dịp 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Ảnh: HQ

Sáng 27/7, Hội nhà báo tỉnh Nghệ An cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã đến chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự), tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân 555 anh linh liệt sĩ là nhà báo đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, ông Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nghệ An chia sẻ, trong không khí thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An thành kính tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại ban thờ các Anh hùng liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam được tôn trí tại Chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự).

Ông Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nghệ An. Ảnh: HQ

Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời thành kính tri ân những nhà báo cách mạng, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa - đã cống hiến và hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trước anh linh của các đồng chí, chúng tôi vô cùng xúc động và thành kính tưởng nhớ những nhà báo - chiến sĩ đã mang trong tim ngọn lửa yêu nước, cầm bút như cầm súng, lấy sự thật làm vũ khí, lấy lý tưởng cách mạng làm lẽ sống.

Trên khắp các chiến trường, giữa mưa bom bão đạn, các đồng chí đã không quản hiểm nguy để phản ánh chân thực cuộc đấu tranh kiên cường của quân và dân ta, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu, hun đúc ý chí giành độc lập, thống nhất đất nước.

Thành kính tưởng nhớ các anh linh liệt sĩ là nhà báo đang thờ tự tại chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự). Ảnh: HQ

Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, nhiều nhà báo cách mạng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại những trang viết bất tử được đánh đổi bằng chính máu xương và tuổi thanh xuân.

Sự hy sinh cao cả ấy đã tô thắm truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và trách nhiệm đối với Tổ quốc và nhân dân.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam luôn có mặt ở những nơi gian khổ, ác liệt nhất của chiến trường.

Bằng ngòi bút, trang viết, chiếc máy ảnh và trái tim yêu nước nồng nàn, các nhà báo đã ghi lại những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, góp phần cổ vũ ý chí chiến đấu, hun đúc tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập, tự do.

Phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học đến dâng hương tưởng nhớ các anh linh là liệt sĩ nhà báo. Ảnh: Minh Ngọc

Nhiều nhà báo cách mạng đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc và truyền thống anh hùng của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

"Nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đội ngũ những người làm báo hôm nay sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trung thành với sự thật, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, cống hiến để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân" - ông Trần Minh Ngọc chia sẻ.

Đại đức Thích Đồng Tuệ tặng bút gieo duyên. Ảnh: HQ

Đại đức Thích Đồng Tuệ - Trụ trì Chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) chia sẻ, với tâm nguyện phụng sự đạo pháp và dân tộc, ngôi cổ tự không chỉ là nơi hoằng truyền chánh pháp, hướng dẫn phật tử tu học theo giáo lý từ bi, trí tuệ của Phật giáo mà còn là địa chỉ đỏ mang ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Minh Ngọc tặng ấn phẩm báo cho Đại đức Thích Đồng Tuệ - Trụ trì chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự). Ảnh: HQ

Điểm nhấn đặc biệt của Chùa Da là không gian tưởng niệm và tôn thờ 555 Anh hùng liệt sĩ là nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ, tri ân những người làm báo đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng và nền báo chí cách mạng Việt Nam.

"Việc kết hợp giữa không gian tu học Phật giáo với công trình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam thể hiện sinh động tinh thần "Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc", góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân" - Đại đức Thích Đồng Tuệ nhấn mạnh.

Khi hoàn thành, Chùa Da không chỉ là nơi tăng ni, phật tử và nhân dân trở về tu học và hành trì Phật pháp, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân 555 Anh hùng liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, yêu nước và tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" trong thời đại mới.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn