Cô dâu tự tin bước vào lễ đường với khuôn 'mặt mộc' gây sốt

Mới đây, hình ảnh một cô dâu không trang điểm cầu kỳ trong ngày cưới nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Thông thường, ngày trọng đại là dịp bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn bản thân trông lộng lẫy nhất. Chính vì vậy, hình ảnh cô dâu tự tin bước vào lễ đường với gương mặt mộc khiến không ít người tò mò.

Thu Thuỷ tự tin với lớp trang điểm nhẹ nhàng, không cầu kỳ.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, nhân vật chính trong câu chuyện là Hoàng Thu Thủy (23 tuổi, sinh sống và làm việc tại Hà Nội) cho biết mọi người thường gọi cô là "cô dâu không make", nhưng đúng hơn là cô chọn tự trang điểm theo sở thích và mong muốn cá nhân thay vì thuê thợ makeup chuyên nghiệp.

"Ban đầu, gia đình tôi không đồng ý nhưng khi nhìn thấy tôi rạng rỡ trong bộ váy cưới với khuôn mặt tươi tắn, tự tin nhất, mọi người cũng dần xiêu lòng. Tôi nghĩ chỉ cần bản thân tự tin và hiểu mình muốn gì, đó mới là điều giúp mình không phải hối tiếc sau này", Thu Thủy bộc bạch.

Cô dâu 23 tuổi được khen có nhan sắc mộc mạc, xinh xắn.

Trải qua ngày vui trọn vẹn, cô dâu 23 tuổi cảm thấy quyết định tự tay trang điểm nhẹ nhàng là hoàn toàn đúng đắn. Trong suốt buổi lễ, từ người thân trong gia đình cho đến bạn bè đều dành cho cô nhiều lời khen ngợi.

Lựa chọn phong cách tự nhiên cũng giúp Thủy thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn rất nhiều, nhất là khi phải di chuyển và làm lễ liên tục giữa thời tiết nắng nóng oi bức.

"Tôi cảm thấy bản thân tự tin, thoải mái hơn đặc biệt trong tiết trời nắng nóng. Hơn nữa, tôi hiểu bản thân mình cần và có những gì", Thuỷ chia sẻ.

Tiết lộ về bí quyết giữ sự tươi tắn trong ngày trọng đại, Thủy cho biết cô không có công thức phức tạp, không quá quan trọng lớp nền, chỉ đánh màu son, màu má yêu thích thường dùng.

Điều quan trọng nhất với cô gái trẻ là giữ tâm lý thoải mái nhất có thể để sẵn sàng bước vào chặng đường mới.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn