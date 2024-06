Khai mạc Giải Bóng đá Cúp Hội nhà báo Nghệ An lần thứ XII-năm 2024

Ban tổ chức giải và các đại biểu cùng các cầu thủ, tổ trọng tài chụp ảnh lưu niệm.

Giải Bóng đá Cúp Hội nhà báo Nghệ An lần thứ XII-năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 14-16/6, với sự tham gia của 6 đội bóng, gồm: Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; Chi hội nhà báo Báo Nghệ An; Câu lạc bộ báo chí Nghệ An; Chi hội nhà báo phóng viên thường trú tại Nghệ An; Cụm các Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông huyện, thành phố, thị xã; Đội bóng các giảng viên Trường Đại học Vinh.

Năm nay, cơ cấu giải thưởng gồm có: 1 Giải nhất; 1 Giải nhì; 2 Giải ba; Giải thủ môn xuất sắc nhất; Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và 2 Giải phong cách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Minh Ngọc chia sẻ: Giải Bóng đá Cúp “Hội nhà báo Nghệ An” là hoạt động truyền thống của Báo chí Nghệ An, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hợp tác cộng sự trong các cơ quan báo chí, chi hội nhà báo và hội viên, phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An; nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giải năm 2024 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), động viên những người làm báo phục vụ tốt nhiệm vụ công tác báo chí trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức cũng đã trao 20 suất quà, trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh khối chuyên và sinh viên Trường Đại học Vinh.

Không khí trận đấu giữa Chi hội nhà báo Báo Nghệ An và Chi hội nhà báo phóng viên thường trú tại Nghệ An.

Đây là năm thứ 12 giải được tổ chức. Dù không phải giải chuyên nghiệp, nhưng các trận đấu luôn có sức hấp dẫn, diễn ra sôi động, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên, khán giả. Các cầu thủ thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: nhandan.vn