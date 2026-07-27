Messi tặng gì cho toàn đội Argentina sau World Cup?

Dù khép lại World Cup 2026 bằng trận chung kết đầy tiếc nuối, đội trưởng Lionel Messi vẫn ghi dấu ấn sâu đậm bằng những cử chỉ tinh tế dành cho các đồng đội. Ảnh: Brett Davis/Reuters.

Dù khép lại World Cup 2026 mà không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá, Lionel Messi vẫn để lại những dấu ấn khó phai về tình đoàn kết.

Mới đây, bạn gái của hậu vệ Marcos Senesi là Kelci-Rose Bowers đã hé lộ món quà ý nghĩa mà "El Pulga" dành tặng cho từng thành viên trong đội tuyển Argentina, theo Marca.

Không phải đồng hồ hiệu hay siêu xe, món quà của siêu sao 39 tuổi lại là một bộ sưu tập dụng cụ thưởng thức trà mate - thức uống truyền thống gắn liền với mọi người dân Argentina.

Chia sẻ trên mạng xã hội khi khoe món quà của bạn trai, Kelci-Rose Bowers cho biết cô đã được giao trọng trách bảo quản món quà này để mang về Miami.

Bộ quà tặng được thiết kế riêng biệt và tỉ mỉ đến từng chi tiết, bao gồm một chiếc túi đựng cá nhân hóa làm bằng chất liệu da màu caramel, in nổi huy hiệu Argentina, logo World Cup cùng các đường nét trang trí màu xanh nhạt và khắc tên riêng của từng cầu thủ.

Đi kèm với đó là bình giữ nhiệt Stanley mạ màu vàng sang trọng, in chìm logo cá nhân của Lionel Messi, cùng trọn bộ dụng cụ gồm cốc uống truyền thống, ống hút lọc bombilla và các loại thảo mộc đặc trưng để pha chế trà mate.

"Marcos đã đưa nó cho tôi để giữ an toàn và mang trở lại Miami. Đây thực sự là một món quà quá tuyệt vời", Bowers hào hứng chia sẻ.

Kelci-Rose Bowers - bạn gái của hậu vệ Marcos Senesi, chia sẻ món quà đặc biệt Messi gửi tặng các đồng đội. Ảnh: @TouchlineX/X.

Đối với người Argentina, trà mate không chỉ là thức uống giải khát mà còn là sợi dây kết nối tinh thần. Việc các cầu thủ luôn mang theo bộ dụng cụ này đến mọi sân tập, khách sạn hay phòng thay đồ đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Ý tưởng của Messi vì thế được đánh giá là vô cùng tinh tế, đánh trúng vào văn hóa và sự gắn bó lâu năm của tập thể Argentina dưới triều đại HLV Lionel Scaloni.

Trước đó, sau chiến tích vô địch World Cup 2022 tại Qatar, Messi cũng từng chi mạnh tay hơn 200.000 USD để mạ vàng 35 chiếc iPhone dành tặng riêng cho các đồng đội và nhân viên đội tuyển.

Hành trình của Argentina tại World Cup 2026 khép lại bằng trận chung kết nghẹt thở trên đất New Jersey. Dù nỗ lực hết mình, Messi và các đồng đội đã để thua Tây Ban Nha 0-1 trong hiệp phụ sau pha lập công duy nhất của Ferran Torres, qua đó lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vương.

Dù vậy, cá nhân Messi vẫn có một giải đấu chói sáng ở tuổi 39 với 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 8 trận đấu.

Tác giả: Minh Toản

Nguồn tin: znews.vn