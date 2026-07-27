Vì sao gần 2 tháng có điểm thi nhưng chưa có điểm chuẩn lớp 10 Nghệ An?

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 ở Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 27-7, thông tin từ Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo khối THPT và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm học 2026 - 2027.

Theo đó, đối với khối THPT toàn tỉnh sẽ có 2.691 lớp với 126.822 học sinh. Số này không bao gồm các trường: THPT chuyên Phan Bội Châu, Chuyên ĐH Vinh, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 và Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao.

Số liệu vừa được phê duyệt này cũng trùng với số liệu mà Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất trước đó nhằm mục đích bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Hơn 49.300 thí sinh lớp 9 ở Nghệ An tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 vào ngày 25-5. So với năm 2025, số lượng thí sinh tăng 10.247 em.

Do năm nay số lượng học sinh trên toàn tỉnh Nghệ An tăng đột biến và căn cứ vào thực tế kết quả tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đề xuất tăng hơn 3.400 chỉ tiêu.

Theo danh sách này, khối công lập tăng 7 lớp và 2.205 học sinh. Cụ thể, có 11 trường THPT sẽ nâng sĩ số lên 50 học sinh/lớp và 28 trường sẽ nâng lên 48 học sinh/lớp. Khối ngoài công lập tăng 6 lớp và 310 học sinh.

Đối với hệ thống Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề xuất tăng 20 lớp và 910 học sinh, nâng tổng quy mô lên 326 lớp với 14.065 học sinh.

Việc bổ sung chỉ tiêu tập trung vào 3 nhóm gồm: học sinh có điểm chuẩn bằng nhau; các trường THPT có điểm chuẩn quá cao và những trường ở địa bàn mà học sinh khó có điều kiện theo học tại các trường khác do khoảng cách địa lý xa.

Với việc bổ sung tăng chỉ tiêu, tổng tỉ lệ học sinh lớp 9 được tuyển vào học lớp 10 tại các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm học 2026 - 2027 sẽ đạt khoảng 93,5%.

Trong đó, tỉ lệ vào các trường công lập là 81,9%, tăng 2,7% so với kế hoạch đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt trước đó.

Ngày 4-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An công bố điểm thi vào lớp 10.

Đến nay, sau gần hai tháng biết điểm thi, hàng ngàn phụ huynh và học sinh đang thấp thỏm chờ điểm chuẩn vào lớp 10.

Mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, tỉnh Nghệ An đã 3 lần tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng sức ép vẫn chưa giảm. Thực tế có hàng trăm học sinh có điểm thi lớp 10 trên 8 điểm/môn vẫn chưa trúng tuyển.

Ngoài tăng chỉ tiêu, đây cũng là năm đầu tiên tất cả các trường công lập đều dành 20% chỉ tiêu để tuyển thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 thay vì chỉ có một vài trường thuộc vùng khó hoặc miền núi như trước kia.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, sau khi có quyết định của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo khối THPT và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm học 2026 - 2027, trong tuần này Sở sẽ giao chỉ tiêu cho các nhà trường và sau đó sẽ xét tuyển sinh, công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn