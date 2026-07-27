Xã Đại Đồng tỉnh Nghệ An khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026

Dự và tham quan diễn tập về phía CHDCND Lào có các đồng chí: Trung tá Xay Băn Xa - Sổn Thạ La, Trưởng đoàn lớp tập huấn Quốc phòng, quân sự địa phương Quân Đội nhân dân Lào; Trung tá Khăm Phái - Xi Bún Ma, Phó Trưởng đoàn lớp tập huấn Quốc phòng, quân sự địa phương Quân đội nhân dân Lào cùng 17 đồng chí học viên Lớp tập huấn cán bộ Quân đội Nhân dân Lào.

Về phía xã Đại Đồng có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể và khung diễn tập.

Quang cảnh buổi khai mạc

Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Đại tá Nguyễn Hữu Đàn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Thành viên Ban Tổ chức Diễn tập Khu vực phòng thủ Quân khu cùng đại diện các phòng, ban cơ quan Quân khu kiểm tra sở chỉ huy diễn tập xã Đại Đồng

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBNDtỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Trưởng ban Tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 phát biểu mạc diễn tập

Phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh: Vinh dự xã Đại Đồng được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tin tưởng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cuộc diễn tập tác chiến xã Đại Đồng để Đoàn cán bộ Quân đội nhân dân Lào đang tập huấn tại Trường Quân sự Quân khu 4 tham quan.

Để cuộc diễn tập hoàn thành tốt nội dung theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Đạo diễn diễn tập điều hành chặt chẽ, đúng nội dung, chương trình, bám sát ý định và kế hoạch đã được phê chuẩn; xử lý linh hoạt các tình huống bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, quá trình chỉ đạo, điều hành, đạo diễn vận dụng đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, bám sát tình huống, xử lý linh hoạt, đúng trình tự, đúng nguyên tắc, sát với điều kiện thực tế của địa phương, phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan quân sự, công an và các ngành liên quan.

Đối với khung tập của xã thực hiện nghiêm túc kế hoạch diễn tập và điều hành của Ban Tổ chức, đạo diễn, phát huy tốt vai trò của từng cá nhân trong điều hành và tham gia diễn tập. Phân công chuẩn bị, bố trí lực lượng phục vụ, bảo đảm an toàn tốt nhất cho khung tập thực hành các nội dung diễn tập và cho Đoàn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, đặc biệt là Đoàn cán bộ Quân đội nhân dân Lào tham quan theo kế hoạch; các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn trong quá trình diễn tập; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, phương tiện; giữ gìn bí mật quân sự, bí mật Nhà nước. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện tham gia diễn tập; sau diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn