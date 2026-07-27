Lời khai lạnh gáy của nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Hải Phòng sau khi tự tử bất thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thông tin đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Phạm Văn Chiến (sinh năm 1985, trú tại xã Kiến Minh, biệt danh Chiến “xa cơ”) nhằm phục vụ công tác điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng này được xác định là nghi phạm liên quan đến vụ sát hại chị T.T.A (sinh năm 1989, cư trú tại phường Bạch Đằng), xảy ra cách đây 3 ngày.

Hiện trường vụ án. Ảnh Tiền Phong.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 22/7, chị T.T.A đang ngồi trên xe máy, dừng trước khu vực một khách sạn nằm ven quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng).

Bất ngờ, một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy Honda Wave màu xanh áp sát, sử dụng hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ và tổ chức truy tìm đối tượng gây án.

Từ những tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Phạm Văn Chiến (sinh năm 1985, trú tại xã Kiến Minh) là nghi phạm chính của vụ án.

Cơ quan công an xác định Phạm Văn Chiến (sinh năm 1985, trú tại xã Kiến Minh) là nghi phạm chính của vụ án. Ảnh Tiền Phong.

Trong quá trình truy bắt, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này xuất hiện tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn phường Dương Kinh.

Nguồn tin từ phóng viên báo Tiền Phong cho hay, tại khu vực gầm cầu thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nghi phạm được phát hiện có biểu hiện đã uống thuốc trừ sâu nhằm tự tử, tuy nhiên hành vi này không thành.

Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và tiến hành bắt giữ đối tượng khi người này đang chuẩn bị lên xe khách để di chuyển vào cao tốc, tìm cách rời khỏi địa bàn Hải Phòng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Văn Chiến khai nhận hành vi sát hại nạn nhân xuất phát từ nguyên nhân ghen tuông và những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn