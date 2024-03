Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22/8/2019. Qua 5 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu của Đề án đã hoàn thành, góp phần quan trọng vào việc củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, nhân nhân, nhất là ngư dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Từ đó, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm túc tình hình vi phạm pháp luật trên biển của ngư dân, nhân dân, nhất là vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy trên biển; góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền, trật tự, an toàn biển, đảo trong việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trong quá trình triển khai, Đề án đã tạo được sự đồng thuận của các ngành, các cấp, địa phương và tầng lớp nhân dân về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn trên biển. Các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương có biển thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn, bồi dưỡng, tập huấn, bổ sung kiện toàn nâng cao trình độ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các cấp, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo phân cấp.

Ban Chỉ đạo Đề án các tỉnh, thành phố có biển đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, địa phương thường xuyên phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền Luật Cảnh sát biển phù hợp với nhiệm vụ, sát với từng đối tượng, địa bàn dân cư, chú trọng tuyên truyền tập trung trực tiếp tại các bến cá, âu thuyền… Tại các địa phương, nhiều mô hình tuyên truyền phát huy hiệu quả như: Duy trì và phát huy hiệu quả các Câu lạc bộ, Trung tâm tư vấn pháp luật; hệ thống tủ sách, ngăn sách pháp luật; xây dựng nội dung tuyên truyền bằng file kỹ thuật số, đồ họa, hộp thư điện tử, thông qua internet; tổ chức các chuyên trang, chuyên mục viết tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và các mô hình, chương trình… Cùng với hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để tiến hành tốt các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên biển.

Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển như: Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam cùng các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí minh, Sóc Trăng, Bạc Liêu…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa chặt chẽ, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phối hợp thực hiện Đề án ở địa phương, đơn vị. Mức độ chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân, nhất là ngư dân trực tiếp làm ăn trên biển chưa vững chắc; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, tình trạng ngư dân vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản vẫn xảy ra; nhiều địa phương thực hiện chưa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển ở cho chủ doanh nghiệp vận tải biển trong nước, quốc tế…

Tại hội nghị, các đơn vị: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam; các địa phương: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hải Phòng… đã trình bày tham luận về việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong giai đoạn 2019-2023 tại cơ quan, địa phương.

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”, trong 5 năm, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 2.100 hội nghị trực tiếp, trực tuyến tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên pháp luật các cấp để tiến hành tuyên truyền trực tiếp đến hơn 150 nghìn lượt đối tượng theo phân cấp; xây dựng hơn 500 phóng sự, bài viết đăng tải trên báo chí Trung ương, địa phương; xây dựng trên 10 nghìn file âm thanh phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; 350 nghìn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; tổ chức hơn 350 cuộc thi, hội nghị, tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa ở các cấp… Vận động, ký cam kết 150 nghìn người dân vùng biển, đảo, nhất là ngư dân ký cam kết chấp hành pháp luật…

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn