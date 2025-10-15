Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong quý III/2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2025

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì hội nghị

Hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có những chuyển biến tích cực, bước đầu gắn kết với các công nghệ chiến lược

Nhìn chung, Nghị quyết số 57-NQ/TW ra đời đã từng bước tạo được đột phá mới trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị cũng như trong toàn xã hội. Hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) trong thời gian qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, bước đầu gắn kết với các công nghệ chiến lược.

Quý III/2025 là giai đoạn có sự chuyển biến mạnh mẽ từ hoàn thiện thể chế, xây dựng kế hoạch sang triển khai thực thi và tạo ra kết quả cụ thể với nhiều ứng dụng thiết thực, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tỷ trọng đóng góp của KHCN, ĐMST, CĐS trong GDP đạt khoảng trên 16%, mặc dù chưa đạt kỳ vọng nhưng bước đầu cho thấy sự chuyển biến rất tích cực. Những kết quả đã đạt được trong 9 tháng qua đã tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển toàn diện về KHCN, ĐMST, CĐS trong thời gian tới.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và các dịch vụ, tiện tích dần đi vào ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả rất tích cực về kinh tế, xã hội và niềm tin của Nhân dân. Việc triển khai cung cấp DVCTT phục vụ chính quyền 2 cấp là đúng hướng, có hiệu quả thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Cụ thể, đối với địa phương tiết kiệm được 4.800 tỷ đồng; cấp Trung ương tiết kiệm được 840 tỷ đồng…

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố báo cáo một số kết quả triển khai Nghị quyết 57 trong điều kiện vừa thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa phải duy trì tăng trưởng và xây dựng mô hình thành phố thông minh; giải quyết các “điểm nghẽn” về hạ tầng, dữ liệu và cơ chế; vấn đề cần tự chủ hoàn toàn về công nghệ lõi, giảm phụ thuộc nước ngoài, đồng thời phát triển công nghệ lưỡng dụng phục vụ cả quốc phòng và dân sinh…

Các đại biểu kiến nghị Chính phủ hoàn thiện khung pháp lý về quyền sở hữu, giá trị và cơ chế chia sẻ dữ liệu, coi dữ liệu là tài sản đặc biệt; thiết lập nền tảng đăng ký, định danh và giao dịch dữ liệu quốc gia; phân vùng dữ liệu công – tư 3 lớp bảo đảm an ninh; thể chế hóa mô hình “3 Nhà” bằng chương trình KH&CN cấp Quốc gia. Chính phủ chỉ đạo xóa vùng lõm sóng, thiếu điện, sớm triển khai Internet vệ tinh tầm thấp; ban hành Kiến trúc dữ liệu Quốc gia, hoàn thiện và chia sẻ các nền tảng số dùng chung; hỗ trợ nguồn lực, cơ chế đặc thù và chuyên gia cho các mô hình đột phá (bản sao số, cảng thông minh, khu thương mại tự do thông minh). Các Bộ, ngành đẩy nhanh chia sẻ dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết 71, cho phép địa phương phân tích và khai thác dữ liệu thời gian thực; giảm trùng lặp báo cáo, kết nối hệ thống báo cáo giữa Trung ương và địa phương…

Nghệ An quyết liệt triển khai Nghị quyết 57 đạt được một số kết quả đáng ghi nhận

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại tỉnh Nghệ An, tháng 9/2025, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã tổ chức họp phiên thứ III để đánh giá kết quả sau 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 57. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai trong quý III, Nghệ An vẫn quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trên cơ sở Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã cụ thể hóa và hoàn thành được 40/102 tổng số nhiệm vụ và 39/65 tổng số chỉ tiêu (trong đó đã hoàn thành 38/82 nhiệm vụ năm 2025 (đạt 46%) và 29/45 chỉ tiêu năm 2025 (đạt 64%)).

Về thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW: Tỉnh Nghệ An hoàn thành giai đoạn 1 với 130/130 xã hoàn thành 16/16 nhiệm vụ (đạt 100%), được Trung tâm Chỉ huy Trung ương xác nhận trạng thái “XANH”, đứng thứ 4 toàn quốc; băng thông đường truyền số liệu chuyên dùng tăng 5 lần (từ 02Mbps lên 10Mbps cấp xã; 10Mbps lên 50Mbps cho cấp tỉnh); tốc độ internet tại xã đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống thông tin với tốc độ đo bình quân đạt 200-300Mbps.

Dịch vụ internet di động 4G đã phủ được khoảng 99,97% dân số; 5G phủ được khoảng 20% dân số và đang tiếp tục được các doanh nghiệp triển khai mạnh mẽ nhằm đạt được mục tiêu phủ sóng theo Nghị quyết số 57 đến cuối năm 2025. Tỷ lệ phủ cáp quang đến hộ gia đình đạt xấp xỉ 70%.

Các nhiệm vụ về KHCN, ĐMST từng bước được triển khai và đạt được những kết quả cụ thể. Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và MTTQ đạt được những kết quả quan trọng bước đầu với 07/43 nhiệm vụ trong năm 2025 được hoàn thành; 08/43 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 16/43 nhiệm vụ đang triển khai và 12/43 nhiệm vụ triển khai trong Quý IV.

Tuy nhiên, liên tiếp bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 3, 5, 10 gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng viễn thông, ảnh hưởng lớn đến tiến độ nhiều nhiệm vụ, đến nay, các doanh nghiệp viễn thông vẫn chưa khắc phục xong. Điều này đặt ra bài toán cần phải giải quyết về độ vững chắc của hạ tầng trước các tình huống thiên tai. Một số nhiệm vụ trong các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chưa được cụ thể hóa, nội dung còn chung chung, nhất là xây dựng và triển khai các công việc cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả; tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu cụ thể hóa bảo đảm khả thi, phù hợp với nguồn lực thực hiện của tỉnh. Mặc dù tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp bách và đột phá giai đoạn 1 về chuyển đổi số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp; tuy nhiên, công tác chuyển đổi số vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm, quyết liệt triển khai, nhất là hoàn thiện hạ tầng số, trong đó có dữ liệu số và các tiện ích số cho người dân…

Thời gian tới, tỉnh khẩn trương rà soát các nhiệm vụ còn lại năm 2025, bao gồm các nhóm nhiệm vụ mới theo Quyết định số 126/QĐ-BCĐCP của Ban Chỉ đạo Chính phủ, phù hợp với khả năng và nguồn lực thực hiện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá về chuyển đổi số theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW. Tỉnh Nghệ An đang triển khai xây dựng Đề án chuyển đổi số tổng thể đến năm 2030 bảo đảm tích hợp các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số trên cơ sở kế thừa có điều chỉnh, bổ sung từ các văn bản đã ban hành bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ nguồn lực”…

Kiến tạo hệ sinh thái, khơi thông nguồn lực mạnh mẽ của xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh Báo Quân đội nhân dân

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần chủ động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đội ngũ các chuyên gia trong và ngoài nước, Tổ giúp việc, Hội đồng tư vấn Quốc gia, đặc biệt là vai trò của Thường trực Ban Chỉ đạo đã sâu sát, chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị triển khai với “Nguyên tắc kỷ cương đi trước, nguồn lực đi cùng và kết quả là thước đo”; tuân thủ tiến độ, không đùn đẩy né tránh, phải xử lý dứt điểm các điểm khó khăn, vướng mắc; sử dụng hiệu quả nguồn lực, phân bổ đúng, trúng, kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí. Lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế là đột phá; cần tiếp tục chủ động, sáng tạo hơn nữa; cần có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kiến tạo hệ sinh thái, khơi thông nguồn lực mạnh mẽ của xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình dịch vụ công, một cửa, một lần khai trên nền tảng dịch vụ liên thông giảm thời gian, giảm chi phí.

Các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời; công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để Nhân dân và xã hội cùng giám sát, đồng hành. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các mục tiêu của Nghị quyết 57; tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh giám sát tiến độ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị nêu gương, chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân về việc triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả. Các cơ quan của Đảng từ Trung ương đến địa phương triển khai đề án chuyển đổi số hiệu quả, đúng theo lộ trình đã đề ra. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật, phấn đấu 100% Thông tư, Nghị định hướng dẫn luật mới phải được ban hành có hiệu lực trước ngày 31/3/2026…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn