Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 06 tháng đầu năm

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn thông qua chương trình, khai mạc hội nghị

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vi Văn Sơn báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026

06 tháng đầu năm, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp trong công tác tôn giáo.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức phong phú, đa dạng; từ đó đem lại hiệu quả tuyên truyền sâu rộng trong chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nói riêng, các tầng lớp nhân dân nói chung.

Các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác phối hợp giữa Sở, ngành, địa phương trong giải quyết các vấn đề tôn giáo ngày càng nhuần nhuyễn, bài bản hơn.

Công tác đấu tranh đối với các hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật được triển khai bài bản, có sức thuyết phục, hiệu quả ngày càng rõ nét; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm từ tỉnh đến xã.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Ngọc Tuấn tham luận về công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn vùng giáo

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn đề nghị UBND các xã, phường sớm hoàn thành việc trình phê duyệt quy hoạch chung theo quy định để làm căn cứ phục vụ công tác quản lý nhà về đất đai trên địa bàn

Tại hội nghị, đại diện các Sở, ngành, UBND các xã, phường kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ nguồn lực phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng các mô hình tiêu biểu trong đồng bào công giáo…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng giáo nói riêng và cả tỉnh nói chung. Đạt được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các chức sắc, chức việc và toàn thể cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo theo chức năng. Trong đó, trọng tâm là triển khai đồng bộ, đa dạng các biện pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật. Khẩn trương giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai, xây dựng, sinh hoạt tôn giáo. Tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tôn giáo, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội đối với vùng giáo còn khó khăn.

Cùng với đó, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm; thực hiện tốt chế độ thống kê, báo cáo, qua đó chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vụ việc nổi lên. Quan tâm bố trí cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn tham mưu công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời có kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật về lĩnh vực tôn giáo và các lĩnh vực liên quan để đối thoại, trả lời thỏa đáng các đề nghị của chức sắc, chức việc và tín đồ, nhất là giải quyết các vụ việc tụ tập đông người khiếu kiện, xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn