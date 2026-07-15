Nghệ An bứt tốc thu hút FDI, quyết tâm tăng trưởng hai con số năm 2026

Một góc nhà máy của Goertek ờ Khu công nghiệp WHA Nghệ An. Ảnh: Tuấn Anh



FDI tiếp tục khởi sắc

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội của Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, địa phương vẫn ghi nhận dòng vốn đầu tư tăng mạnh với nhiều dự án quy mô lớn được chấp thuận, tạo động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh ước tăng 9,65% - mức cao nhất kể từ năm 2012 đến nay; đồng thời xếp thứ 12/34 địa phương trên cả nước và đứng thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ.

Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực công nghiệp - xây dựng với mức tăng 14,32%; riêng ngành công nghiệp tăng tới 18,2%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 23,01%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 25%, phản ánh hiệu quả từ các dự án đầu tư mới đi vào hoạt động và mở rộng sản xuất.

Tính đến ngày 25/6, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn đăng ký 64.658 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó có 26 dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung 9.781 tỷ đồng.

Nhờ đó, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 74.440 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 2,32 tỷ USD, đưa Nghệ An vươn lên xếp thứ 3 cả nước về thu hút FDI trong nửa đầu năm.

Điểm nhấn lớn nhất là dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ USD đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng.

Bên cạnh đó, Nghệ An tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. Các tập đoàn lớn như Sun Group và AEON (Nhật Bản) đang khảo sát cơ hội đầu tư, mở ra triển vọng hình thành thêm nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Cùng với dòng vốn đầu tư, môi trường kinh doanh cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi toàn tỉnh có 2.834 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,58% so với cùng kỳ; 686 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 33%.

Giải ngân đầu tư công cần tăng tốc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Nghệ An cũng thẳng thắn nhìn nhận một số điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Đến ngày 18/6, toàn tỉnh giải ngân gần 4.528 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 27,71% kế hoạch. Mặc dù có 90 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân của tỉnh, song tiến độ thực hiện ở một số dự án vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm.

Ngoài ra, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn; một số sản phẩm công nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều, trong khi các chỉ số PCI và PAR INDEX vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu mới về năng lực đội ngũ cán bộ, công tác phân cấp, phân quyền và hạ tầng số tại cơ sở.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5-11,5% trong năm 2026, Nghệ An xác định tiếp tục lấy đầu tư là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Trọng tâm là nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện chỉ số cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Địa phương cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm; đồng thời phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Song song với đó, Nghệ An sẽ hoàn thiện hồ sơ triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tổ chức công bố và triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được điều chỉnh.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn