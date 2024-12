Hội nghị Quân chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật; lãnh đạo chỉ huy 21 huyện, thành phố, thị xã, Trung đoàn 764 và các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn chi phối, song Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, Mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đã nỗ lực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng. Nổi bật là đã phối hợp với các lực lượng, nắm chắc địa bàn tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho 7 huyện, thị xã và 125 xã diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn; tuyển chọn, giao quân đạt 100% chỉ tiêu; huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh có chất lượng. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả; tham gia hội thi, hội thao cấp bộ, quân khu đạt kết quả cao. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Công tác hậu cần – kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác thực hiện có nề nếp, chất lượng. Cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn. Đặc biệt, ngày 10/10/2024, Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; 65 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị Văn hóa và nhiều tập thể, cá nhân được Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2024. Nổi bật là trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp; công tác tuyển quân; nắm, quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; công tác tuyên truyền; hậu cần – kỹ thuật.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện một số nội dung trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đảm bảo an toàn; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ, phối hợp nắm chắc địa bàn và dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, chú trọng công tác công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 80 năm truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu, tỉnh; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. Nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; nâng cao năng lực toàn diện và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì phải thực sự gương mẫu, đi đầu.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 tin tưởng, phát huy thành tích đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và thành tích đạt được trong năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An sẽ nỗ lực, quyết tâm cao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Quân sự -quốc phòng năm 2025.

