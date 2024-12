Liên danh 4 thành viên trúng gói thầu 113 tỷ đồng tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 113,449 tỷ đồng (giá gói thầu 116,377 tỷ đồng, giảm 2,5%); thời gian thực hiện hợp đồng 390 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu được đóng thầu ngày 20/10/2024 với 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Trong đó, Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Sơn Anh - Công ty CP Đức Nga - Công ty CP ĐT Việt Anh - Công ty CP Xây dựng và Thiết bị phòng cháy chữa cháy Nghệ An bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và không tiến hành làm rõ HSDT theo yêu cầu. Liên danh Công ty CP Nano Thái Nguyên - Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn - Công ty TNHH Tư vấn đầu tư - công nghệ và thiết bị an toàn Thăng Long - Công ty CP Tập đoàn Đua Fat - Công ty CP Điện máy Nam An - Công ty CP AIRPOWER có giá dự thầu kém cạnh tranh nên không được lựa chọn.

Ngày 3/12/2024, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện Công ty CP Oseven Việt Nam cho biết, Liên danh trúng thầu đang thương thảo hợp đồng với Chủ đầu tư.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, việc đầu tư xây dựng Trạm khách T20 nhằm phục vụ tiếp đón các đoàn khách quân đội và khách đến công tác, làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: baodauthau.vn