Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: Sẵn sàng ứng phó với bão số 4

Quang cảnh hội nghị.

Trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chủ động khảo sát nắm chắc tình hình những địa bàn có khả năng xảy ra ngập lụt, lũ quét gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân; đồng thời xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai một cách chặt chẽ, sẵn sàng mọi lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Tại hội nghị, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã triển khai làm công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống do bão số 4 gây ra. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi nắm chắc tình hình tại địa phương; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến từng người dân và cán bộ, nhân viên trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại các địa phương; thành lập các tổ công tác thường xuyên cập nhật tình hình và kịp thời báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xử trí tốt các tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão tại thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát các trường hợp thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Những trường hợp có nguy cơ thiệt hại nặng về người, tài sản... báo cáo ngay về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để kịp thời có phương án triển khai giúp đỡ.

Tác giả: Trần Tiến Dũng

Nguồn tin: baoquankhu4.com.vn