Hội nghị giao ban Quý III năm 2023 về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 03 về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

Các đồng chí: Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Đức Hạnh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đậu Đình Thành báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ trên địa bàn quý III năm 2023

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và phát huy vai trò nòng cốt của 03 lực lượng: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong Quý III/2023 đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các ngành đã chủ động phối hợp tham mưu UBND tỉnh, UBND các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, sát với tình hình địa phương để chỉ đạo triển khai các mặt công tác an ninh, quốc phòng. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn có hiệu quả.

Các đơn vị phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, biển đảo; tăng cường tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới và thực hiện tốt công tác đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại Biên phòng; tiếp xúc, trao đổi thông tin tình hình với lực lượng vũ trang nước Bạn (Lào); qua đó, nâng cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị và kịp thời trao đổi, phối hợp giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc, tình hình liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Các đơn vị đã trao đổi hơn 50 thông tin có liên quan, phục vụ tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án, phối hợp lực lượng Quân sự, Biên phòng bảo đảm an ninh, trật tự 04 vụ đình công, lãn công; phục vụ giải phóng mặt bằng, thi công 05 dự án kinh tế trọng điểm; ngăn chặn các vụ việc khiếu kiện đông người, không để phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Triển khai quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; đặc biệt 3 ngành đã phối hợp chặt chẽ, bảo vệ an toàn tuyệt đối đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh tổ chức tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Các đơn vị đã phối hợp trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; xây dựng và bảo vệ lực lượng; phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp triển khai nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, tổ chức diễn tập...

Đại diện phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực miền núi, biên giới

Tại hội nghị, Ban CHQS các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Cửa Lò, Diễn Châu, Hoàng Mai, Nghi Lộc... trình bày tham luận về công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023; công tác phối hợp với các lực lượng trong nắm tình hình, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tôn giáo trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển; kinh nghiệm trong công tác phối hợp lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng bảo đảm an ninh, trật tự ở khu vực miền núi, biên giới, dân tộc; kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự và các lực lượng khác trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua; một số kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ vi phạm về đất đai có yếu tố tôn giáo ở địa bàn biên giới biển tại huyện Diễn Châu; công tác phối hợp vận động quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian qua...

Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hồ Quyết Thắng phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Hồ Quyết Thắng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu để công tác phối hợp giữa ba lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng Quý IV năm 2023, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng các cấp tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua; chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình từ sớm, từ xa. Qua đó, nhằm trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất nhận định, kịp thời tham mưu những chủ trương, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ cơ sở các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, nhất là vùng biên giới, dân tộc, vùng giáo, tuyến biển; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối các Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại tỉnh; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, nhất là lễ, tết, dịp cuối năm. Phối hợp tham gia công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Cùng với đó, tập trung phát hiện, ngăn chặn, âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động, số đối tượng chống đối; kịp thời đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia và tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Làm tốt công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên biên giới, vùng biển; quản lý xuất cảnh, nhập cảnh…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn