Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2026

Quang cảnh hội nghị

Trong tháng 4/2026, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tương đối tốt định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các cơ quan báo chí đã thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Một số cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết, chương trình chất lượng, như: Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An; Thông tấn xã Việt Nam, Dân trí, Lao động, Công lý, Tiền phong, Công thương, VOV.VN…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo báo cáo tình hình hoạt động báo chí

Về thời sự - chính trị, các cơ quan báo chí thông tin hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh, hoạt động làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, các hoạt động của UBND tỉnh. Các cơ quan báo chí thông tin đậm nét các hoạt động trong chuyến thăm và chúc Tết Bunpimay tại nước CHDCND Lào của đoàn công tác tỉnh Nghệ An…

Các cơ quan báo chí thông tin kết quả thực hiện chỉ tiêu trên các lĩnh vực; dự báo những tín hiệu tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhấn mạnh những nội dung chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Thông tin, phản ánh việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; nhấn mạnh sự quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm; công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, linh hoạt; nhiều cơ chế, giải pháp được ban hành kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và huy động nguồn lực. Một số cơ quan báo chí phản ánh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vấn đề báo chí, dư luận phản ánh.

Các cơ quan báo chí tuyên truyền những tấm gương sáng trong công tác dạy và học; thông tin, cập nhật kế hoạch phương án tuyển sinh của các trường; chậm chi trả lương cho giáo viên tại một số địa phương. Thông tin, tuyên truyền những tấm gương sáng ngời y đức; ghi nhận những đột phá phát triển chuyên sâu của ngành y tế; phản ánh tình trạng bệnh nhân tăng đột biến do nắng nóng kéo dài; kiến nghị tăng cường trong công tác tuyên truyền đối với vấn đề tảo hôn…

Các cơ quan báo chí đã có nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh đậm nét không khí các hoạt động văn hóa, văn nghệ vùng miền; quảng bá các danh lam, thắng cảnh, tiềm năng du lịch, con người của vùng quê xứ Nghệ; những kết quả tích cực của ngành du lịch; vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn di sản, tôn vinh các giá trị văn hóa, góp phần hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch…

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí thông tin phản ánh một số tuyến đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng, tái diễn tình trạng xe quá tải; tình trạng sạt lở gây nguy cơ mất an toàn giao thông; phản ánh tình trạng chậm tiến độ của một số dự án do biến động giá, dự án “treo”, dự án không hiệu quả; chậm chi trả cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại một số địa phương; tình trạng khai thác đất trái phép…

Trong tháng 4/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành 05 văn bản chỉ đạo 05 vấn đề báo chí phản ánh. Đến ngày 30/4/2026, đã có 05 vấn đề đã được các đơn vị, địa phương chỉ đạo xử lý. Theo kết quả tổng hợp từ các báo cáo, cả 05 vấn đề báo phản ánh đúng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu ban hành 10 văn bản đề nghị các các đơn vị, địa phương xử lý 10 vấn đề do Báo Tiền phong, Báo Lao động, Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Xây dựng, Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An phản ánh. Đến nay, đã có 07/10 vấn đề được các cơ quan đơn vị xử lý và có báo cáo kết quả về Sở, 03/10 vấn đề chưa đến hạn xử lý.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, đồng hành của các cơ quan báo chí; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Về định hướng tuyên truyền trong tháng 5/2026, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ XIV của Đảng; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Quốc hội; kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các giải pháp thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chiến lược do Bộ Chính trị ban hành. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 20/3/2026 của Ban Chấp Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chương trình hành động số 02-Ctr/TU, ngày 29/10/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX…

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2026; kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo định hướng tuyên truyền của các cơ quan chức năng và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp, đề án sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; kết quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp gắn với các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các cuộc vận động hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống tinh thân, vật chất cho Nhân dân

Tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng. Đặc biệt là Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2026; 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; những điểm mới trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 – 2027; quan tâm đẩy mạnh các tuyến tin, bài về lễ hội, Festival Du lịch Cửa Lò 2026 “Bốn mùa biển gọi” gắn với phát triển du lịch, nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, trải nghiệm thực tế ở Nghệ An hướng tới phát triển du lịch bền vững.

