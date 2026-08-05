Chị Tây tan chảy dưới tay "pháp sư gội đầu Việt Nam": Day đâu trúng đó, 20 massage có thể là phê nhất cuộc đời!

Nếu hỏi điều gì khiến nhiều du khách quốc tế "phải lòng" khi đến Việt Nam, bên cạnh phở, cà phê hay áo dài, thì dịch vụ gội đầu chắc chắn là cái tên rất đáng nhắc đến. Không ít vị khách sau khi trải nghiệm đều dành cơn mưa lời khen cho sự chỉn chu và cảm giác thư giãn mà các salon Việt mang lại. Trên TikTok, một nữ du khách người Anh cũng khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ trải nghiệm gội đầu tại Hội An. Chỉ với 8 bảng Anh (khoảng 260.000 đồng, đã bao gồm phụ phí cho mái tóc nối khá cầu kỳ), cô được tận hưởng trọn vẹn một liệu trình từ gội, massage đến sấy và tạo kiểu. Thành quả đẹp ngoài mong đợi cùng chất lượng dịch vụ đã khiến cô không tiếc lời khen cho tay nghề của các "pháp sự gội đầu Việt Nam".

Màn massage 20 phút phê nhất cuộc đời

Không chỉ đơn thuần là gội sạch rồi sấy khô, trải nghiệm tại tiệm tóc ở Hội An khiến nữ du khách Tây vô cùng thích thú. Cô hào hứng chia sẻ: "Mình đã được gội đầu và massage đỉnh nhất từ trước đến nay luôn. Màn gội đầu kéo dài khoảng 15-20 phút, siêu thích!"

Điều khiến cô ấn tượng hơn cả là sự tỉ mỉ và tận tâm của các nhân viên. Dù sở hữu mái tóc nối khá dày, dễ rối và cần nhiều thời gian chăm sóc, từng thao tác từ gội, massage đến gỡ tóc đều được thực hiện nhẹ nhàng, cẩn thận. Chính sự chu đáo ấy khiến nữ du khách chỉ muốn nằm thư giãn thêm, đồng thời không ngần ngại dành nhiều lời khen cho chất lượng dịch vụ của các tiệm tóc Việt Nam.

Sấy tóc và cái kết đẹp mê mệt

Sau màn gội đầu và massage thư giãn là bước sấy tóc, tạo kiểu cũng được thực hiện vô cùng chỉn chu. Dưới bàn tay khéo léo của các thợ làm tóc, mái tóc của nữ du khách đã được duỗi mượt, sau đó uốn xoăn sóng lơi nhẹ nhàng để tạo độ bồng tự nhiên mà vẫn mềm mại. Thành quả khiến cô nàng không khỏi bất ngờ. Mái tóc bóng khỏe, vào nếp gọn gàng và ôm gương mặt một cách tinh tế, mang đến diện mạo khác hẳn trước đó. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, cô liên tục bày tỏ sự thích thú và dành nhiều lời khen cho tay nghề của các nhân viên: "Kết quả sau khi làm xong đẹp không thể tin nổi! Nhân viên ở đây siêu nhiệt tình và dễ thương. Mình đã có trải nghiệm tuyệt vời từ đầu đến cuối".

Không phải ngẫu nhiên mà dịch vụ gội đầu ở Việt Nam lại khiến nhiều du khách quốc tế "nghiện" đến vậy. Từ lúc ngồi vào ghế cho đến khi hoàn thiện kiểu tóc, khách hàng đều được chăm sóc kỹ lưỡng ở từng công đoạn. Gội sạch, massage đầu, vai gáy thư giãn, sấy tạo độ phồng, vào nếp rồi tạo kiểu đều được thực hiện bài bản, không có bước nào làm qua loa. Chính sự tỉ mỉ ấy khiến trải nghiệm không chỉ dừng lại ở việc làm sạch mái tóc mà còn giống như một buổi thư giãn đúng nghĩa. Đặc biệt, dưới bàn tay khéo léo của các "pháp sư" salon Việt, mái tóc sau khi sấy và tạo kiểu luôn bồng bềnh, vào nếp tự nhiên, giúp diện mạo của khách hàng như được nâng hạng chỉ trong thời gian ngắn.

Tác giả: Phác Thái Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới