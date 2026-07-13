Hội đồng Dân tộc Quốc hội khảo sát thực hiện chính sách tại Nghệ An

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Trường liên cấp xã Môn Sơn.

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo đã báo cáo kết quả triển khai Luật Đất đai năm 2024 và các chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, Nghệ An hiện có 79 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với hơn 1,2 triệu người sinh sống; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 14,4% dân số toàn tỉnh.

Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, miễn giảm tiền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh buổi làm việc.

Giai đoạn 2021-2025, Trung ương đã bố trí nguồn vốn hỗ trợ đất ở cho 31 hộ dân với kinh phí 1,24 tỷ đồng; hỗ trợ đất sản xuất cho 1.340 hộ với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng, cùng hơn 3,1 tỷ đồng vốn đối ứng của tỉnh.

Đối với lĩnh vực y tế, hệ thống y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được củng cố với 2 bệnh viện đa khoa, 11 trung tâm y tế và 220 trạm y tế. Tỉnh đã đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều công trình y tế từ các chương trình mục tiêu, nguồn vốn ODA và các nguồn lực xã hội hóa.

Đến nay, khu vực miền tây Nghệ An có 792 bác sĩ; tỷ lệ bác sĩ đạt 7,7 bác sĩ/vạn dân. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có hơn 2,54 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 95%; hơn 1,47 triệu người được khám sức khỏe định kỳ.

Đồng chí Vi Văn Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An báo cáo tại buổi làm việc.

Ở lĩnh vực giáo dục, toàn tỉnh hiện có 652 cơ sở giáo dục phổ thông tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với hơn 9.500 lớp học. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trúng tuyển đại học, cao đẳng hằng năm đạt hơn 90%. Tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền xã Môn Sơn và các thôn, bản đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc nâng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn, bản; hỗ trợ công trình nước sinh hoạt, nhà văn hóa cộng đồng; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời có cơ chế phát triển cây dược liệu dưới tán rừng nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung về việc triển khai Luật Đất đai năm 2024, các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát quỹ đất, đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách, bổ sung số liệu và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Duy Chinh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, thực hiện hiệu quả các chính sách về đất đai, giáo dục, y tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực miền núi, biên giới.

Tác giả: Đình Phượng - Bá Hậu

Nguồn tin: Báo Nhân dân