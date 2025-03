Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát; Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì cuộc làm việc. Tham dự cuộc làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan; thành viên Đoàn Giám sát.

Quang cảnh cuộc làm việc

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, trên cơ sở quy định của Luật Bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các văn bản triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, tuân thủ các quy định văn bản pháp luật cấp cao hơn. Việc ban hành đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, kịp thời và khả thi khi áp dụng các văn bản vào thực tiễn, góp phần mang lại hiệu quả trong thu hút, xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật báo cáo

Giai đoạn 2022-2024, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí hoạt động công tác bảo vệ môi trường cho các cấp, các đơn vị. Rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các nội dung, tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề cấp bách, các điểm gây ô nhiễm kéo dài, các vấn đề trọng điểm về môi trường. Trong đó, vốn đầu tư công cấp tỉnh đã bố trí 623,3 tỷ đồng cho 14 dự án về biến đổi khí hậu; nguồn kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới đã bố trí 36,54 tỷ đồng cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các Sở, ngành, địa phương trong lĩnh vực môi trường luôn được duy trì thông qua nhiều hình thức, cách thức thực hiện. Nhờ đó ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các tổ chức cá nhân được nâng cao hơn; số doanh nghiệp quan tâm thực hiện đầy đủ các thủ tục môi trường ngày càng tăng; công tác phòng ngừa, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường đã có sự đầu tư bài bản; từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân; tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi Luật Bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

Công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu…, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ và có tính khả thi cho việc chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Xem xét điều kiện thẩm định chặt chẽ, xử lý đối với các đối tượng chưa có thủ tục môi trường nhưng đã đi vào hoạt động đã có tác động tới ý thức và nhận thức của doanh nghiệp; các doanh nghiệp đã chủ động lập hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt thủ tục môi trường. Các hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết về pháp luật bảo vệ môi trường đã giảm đi đáng kể.

Số lượng đơn thư và thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng năm 2024 giảm so với năm 2023, đặc biệt rất ít vụ việc phản ánh lần hai do công tác xử lý rất kịp thời. Qua đó phát hiện, xử lý và đưa ra các biện pháp để khắc phục hậu quả do vi phạm pháp luật, giúp làm giảm bức xúc trong dư luận nhân dân, hạn chế được các hành vi vi phạm pháp luật tiếp diễn.

Tỷ lệ chất thải rác sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2024 tăng so với những năm trước. Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các nhà đầu tư hạ tầng và các cơ sở trong khu kinh tế và các khu công nghiệp được cải thiện rõ rệt. Tính đến nay, 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường, 100% dự án đầu tư mới được phê duyệt hồ sơ, thủ tục môi trường trước khi đi vào hoạt động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, so với năm 2022, một số chỉ tiêu bảo vệ môi trường đến năm 2024 tăng chậm như: Tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để; tỷ lệ điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật được lập dự án xử lý; tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường...

Việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng cho công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sau phân loại trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng. Việc vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn những bất cập. Nhiều dự án thu hút đầu tư cơ sở xử lý rác thải chỉ mới dừng lại ở chủ trương đầu tư mà chưa được xây dựng hoặc triển khai rất chậm; một số dự án triển khai quy mô và công nghệ chưa phù hợp thực tế. Việc xả thải không đảm bảo vệ sinh môi trường và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của một số cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ vẫn diễn ra. Vẫn còn tình trạng xả rác, chất thải không đúng nơi quy định...

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành – Phó trưởng Đoàn Giám sát đề nghị làm rõ một số nội dung

Qua giám sát thực tế tại một số cơ sở, thành viên Đoàn Giám sát đề nghị UBND tỉnh quan tâm và làm rõ một số nội dung liên quan đến vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; rác thải tại các cơ sở y tế; việc đầu tư hạ tầng xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, làng nghề... Đồng thời đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện tốt công tác truyền thông để nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp trong chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nguyễn Văn Hải báo cáo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Đông Nam, đặc biệt là tại Khu công nghiệp Nam Cấm

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Nam báo cáo công tác xử lý rác thải, nước thải tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Bá Thái báo cáo làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch các khu thu gom, xử lý rác thải

Trước những vấn đề Đoàn Giám sát nêu lên, lãnh đạo các Sở, ngành đã báo cáo làm rõ. Trao đổi về những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, theo ý kiến của một số đại biểu Luật còn mang tính hàn lâm, học thuật, khó hiểu, khó áp dụng trong thực hiễn để triển khai. Bởi vậy, đề nghị Quốc hội nghiên cứu xây dựng Luật dễ hiểu, dễ áp dụng hơn. Thủ tục hành chính cần phải lược bỏ, đơn giản để dễ thực hiện; đồng thời đề nghị Chính phủ có cơ chế chính sách đột phá để thu hút các doanh nghiệp đầu tư chế biến, thu gom rác thải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Điểm lại thực trạng của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ khẳng định, bảo vệ môi trường là lĩnh vực được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện sát sao, tuy vậy không tránh khỏi những hạn chế, tồn tại, bất cập mà tồn tại trong thực tiễn mà Đoàn Giám sát đã chỉ ra cũng như phía các ngành, đơn vị đã nhìn nhận. Để công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn ngày càng tốt hơn, UBND tỉnh giao ngành Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành liên quan để rà soát lại các quy định của pháp luật để đề xuất có sự điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các quy định phù hợp với thực tiễn. UBND tỉnh quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng xử lý rác thải; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Cùng với đó, UBND tỉnh sẽ quan tâm đến cơ chế chính sách hỗ trợ về đơn giá dịch vụ thu gom, xử lý rác thải để đảm bảo tiền lương cho người lao động trực tiếp làm việc này; dành nguồn lực xử lý môi trường, đặc biệt là xử lý rác thải cho khu vực nông thôn và thành phố... Với những nội dung được Đoàn Giám sát trao đổi tại buổi làm việc, UBND tỉnh xin tiếp thu đầy đủ và hoàn thiện lại báo cáo.

Đ/c Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát kết luận

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, thống nhất với các nội dung được nêu trong báo cáo cũng như trao đổi trực tiếp tại cuộc làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát đề nghị UBND tỉnh quan tâm đến việc phân loại xử lý rác thải sinh hoạt, trong đó chú trọng tuyên truyền việc phân loại rác thải trong các khu dân cư. Tuy nhiên, cần quan tâm đến việc bố trí kinh phí cho lực lượng trực tiếp thực hiện tuyên truyền để việc tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, quan tâm đến việc kiểm tra, thống kê lại để xây dựng quy hoạch điểm tập kết rác thải trung chuyển tạm thời, nhất là trên địa bàn thành phố, khu vực nội thị.

Chia sẻ những khó khăn, bất cập trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát đề nghị UBND tỉnh, các ngành, đơn vị quan tâm, thực hiện tốt các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Những nội dung trao đổi cũng như những kiến nghị đề xuất của UBND tỉnh và các ngành tại cuộc làm việc hôm nay, Đoàn Giám sát tiếp thu hoàn thiện báo cáo giám sát và chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn