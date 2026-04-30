Học sinh Nghệ An đánh giá năng lực qua các kỳ thi thử vào lớp 10

Học sinh lớp 9 Trường THCS Bến Thủy tham gia kỳ thi thử vào lớp 10 do phường Trường Vinh, Nghệ An tổ chức. Ảnh: Hồ Lài

“Thước đo” năng lực và tâm lý trước kỳ thi thật

Học sinh lớp 9 của Trường THCS Bến Thủy (Trường Vinh, Nghệ An) vừa hoàn thành kỳ thi thử vào lớp 10. Đây là kỳ thi thử thứ 2 ở trường và là kỳ thi thử đầu tiên được tổ chức liên trường với đề thi chung do Phòng Văn hóa và Xã hội phường Trường Vinh chủ trì.

Kỳ thi này cũng là căn cứ để nhiều học sinh đánh giá năng lực bản thân, nhất là trong thời điểm các em hiện đã hoàn thành chương trình năm học.

Đây là lần đầu tiên phường Trường Vinh (Nghệ An) tổ chức thi thử vào lớp 10 cho học sinh 7 trường THCS trên địa bàn. Ảnh: Hồ Lài

Phan Viết Sơn (lớp 9B, Trường THCS Bến Thủy) chia sẻ mong muốn của em là vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (phường Thành Vinh). Điểm trúng tuyển hàng năm vào trường này luôn cao nhất tỉnh, dao động từ 23-24 điểm.

Các lần thi thử trước đó điểm số của em mới ở mức từ 20 – 21 điểm, nhưng có tiến bộ qua từng lần thi. Nếu phát huy được phong độ, khắc phục được những hạn chế trước đó, đạt kết quả ổn định, em sẽ đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Còn nếu kết quả lần thi thử này vẫn chưa có nhiều cải thiện, em đưa ra lựa chọn an toàn hơn là vào Trường THPT Lê Viết Thuật ở gần nhà.

Cách thức tổ chức kỳ thi bài bản như kỳ thi thật để học sinh cọ xát, rèn luyện kỹ năng, tâm lý làm bài. Ảnh: Hồ Lài

Tương tự, em Quỳnh Chi - lớp 9A, Trường THCS Bến Thủy cho biết, bản thân từng tham gia các lần thi thử trước đó ở trường và trung tâm học thêm, đạt kết quả từ 22 - 23 điểm. Đây vẫn là ngưỡng điểm chưa an toàn nếu em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Vì vậy, em chờ đợi kết quả kỳ thi thử do phường tổ chức để làm phép đối sánh với các bạn trong cùng khu vực, đánh giá năng lực bản thân trước khi đưa ra quyết định đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

Cô giáo Trần Quỳnh Chi, giáo viên chủ nhiệm lớp 9E Trường THCS Bến Thủy cho biết, năm nay lớp có 36 học sinh, nhưng chỉ có khoảng một nửa đã đăng ký thi vào lớp 10. Còn lại đều đang tâm lý “chờ” kỳ thi cuối.

Trường THCS Bến Thủy họp giám thị coi thi thử và động viên thầy cô giáo chấm thi trong dịp nghỉ lễ để sớm có kết quả cho học sinh. Ảnh: Hồ Lài

Ông Phan Kiều Dũng – Hiệu trưởng Trường THCS Bến Thủy cho hay, quy mô và tính chất kỳ thi thử do phường tổ chức bài bản và rộng lớn hơn so với kỳ thi của trường. Vì vậy, học sinh cũng nghiêm túc, lo lắng, và có ý thức hơn. Đây thực sự là một đợt tập dượt quan trọng trước kỳ thi thật, để học sinh rèn luyện kỹ năng, vững vàng tâm lý làm bài thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm tại khu vực đô thị Vinh được đánh giá là căng thẳng, áp lực hơn so với các vùng khác của tỉnh Nghệ An, do số lượng thí sinh đông, trong khi số trường THPT công lập ít, điểm tuyển sinh đầu vào cao.

Ông Phan Kiều Dũng cho biết, sau kỳ thi, nhà trường sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, nhà trường vẫn động viên giáo viên chấm bài sớm cho học sinh, cố gắng sẽ có điểm trước ngày 2/5. Thời hạn đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 là ngày 5/5, nhà trường hi vọng phụ huynh, học sinh kịp có thời gian cân nhắc, lựa chọn.

Linh hoạt nhưng đặt ra yêu cầu đảm bảo chất lượng

Ngoài phường Trường Vinh, một số phường còn lại của khu vực đô thị Vinh cũng có kế hoạch tổ chức thi thử trong những ngày tới. Tại phường Vinh Phú (Nghệ An) ông Nguyễn Huy Đông – Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội của phường cho biết, phường quan niệm điều quan trọng nhất để tổ chức một kỳ thi thử là chất lượng của đề thi.

“Chuẩn bị cho kỳ thi thử, phường phải họp hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn, thống nhất về cấu trúc đề thi. Đồng thời, phải thuê các giáo viên cốt cán, có kinh nghiệm của tỉnh ra đề để sát với cấu trúc đề thi minh họa của sở. Quá trình tổ chức kỳ thi phải đảm bảo đúng các quy trình về giao, nhận đề. Riêng các bài thi Tiếng Anh, sẽ đưa về phường để chấm riêng theo phần mềm chấm bài thi trắc nghiệm”, ông Nguyễn Huy Đông cho biết.

Học sinh lớp 9 mong muốn trải qua các kỳ thi thử để đánh giá năng lực bản thân, làm căn cứ đưa ra lựa chọn nguyện vọng vào lớp 10. Ảnh: Hồ Lài

Ngoài khu vực đô thị Vinh, qua khảo sát các xã phường khác, việc tổ chức thi thử cho học sinh lớp 9 phần lớn được giao về cho các Trường THCS chủ động thực hiện. Ông Cao Huy Hoàng – Trưởng phòng Văn hóa – xã hội Diễn Châu cho hay, phòng phụ trách nhiều lĩnh vực từ văn hóa, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội… Cán bộ phụ trách giáo dục cũng đồng thời kiêm nhiệm nhiều công việc khác. Vừa qua, Phòng cũng đang triển khai nhiều “nhiệm vụ mới” như thi giáo viên dạy giỏi, thi học sinh giỏi cấp xã. Quá trình vận hành hiện nay còn “vừa làm, vừa học”. Riêng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, hiện xã đang giao cho các trường THCS chủ động kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá, tự chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của đơn vị. Việc tổ chức thi thử cho học sinh lớp 9 cũng được giao cho các trường chủ động thực hiện.

Nhiều địa phương mong muốn có kỳ thi thử vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức chung cho học sinh toàn tỉnh. Ảnh: Hồ Lài

Tại trường THCS Đặng Chánh Kỷ (xã Vạn An) đang tích cực, tăng tốc dạy học, ôn thi và hiện đã tổ chức 2 lần thi thử cho học sinh cuối cấp. Ông Nguyễn Vương Linh – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, những năm trước, bên cạnh lần thi thử do trường tự tổ chức, thì học sinh khối 9 tham gia 1 lần thi thử với đề chung do Phòng GD&ĐT cấp huyện tổ chức. Tuy nhiên, từ năm học này, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thì các nhiệm vụ chuyên môn như kế hoạch dạy học, ôn thi, tổ chức thi thử… do nhà trường thực hiện. Mặt khác về phân cấp phân quyền, cấp xã có trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, còn chuyên môn giáo dục do Sở GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn.

Về phía nhà trường giao cho các tổ chuyên môn nghiên cứu, căn cứ vào cấu trúc đề thi minh họa của Sở GD&ĐT Nghệ An để xây dựng ma trận đề thi thử. Từ đó, triển khai ôn tập, luyện đề thường xuyên trên lớp cũng như tổ chức thi thử ở cấp trường.

“Những năm qua, Sở GD&ĐT đã tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 và có đánh giá kết quả để các trường tổ chức dạy học, ôn tập hiệu quả, sát với đối tượng. Với học sinh lớp 9, do quy mô các trường nhiều, học sinh đông nên việc tổ chức sẽ khó khăn hơn. Trước thực tế hiện nay, thời gian tới sở sẽ xem xét, cân nhắc để có thể tổ chức 1 kỳ thi chung trong toàn tỉnh. Nếu được triển khai, kỳ thi này không chỉ giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề, rèn luyện kỹ năng làm bài mà còn tạo cơ sở để các nhà trường và ngành Giáo dục đánh giá sát hơn chất lượng dạy học, từ đó có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp”, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn