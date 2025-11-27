Học sinh lớp 9 ngất trong giờ thể dục, sau đó t-ử v-ong

Lúc 14h30 phút ngày 26/11, trong tiết học thể dục tại trường THCS Quảng Xuân, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị, em V.T.L.Đ, 14 tuổi, học sinh lớp 9 của trường tham gia chạy cự ly ngắn trong tiết học.

Khi chạy được khoảng 70m, em Đ. có dấu hiệu mệt, chuyển sang đi bộ rồi bất ngờ ngã quỵ. Giáo viên đã nhanh chóng đưa em đến Trạm Y tế xã Quảng Trạch cấp cứu và chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị. Tuy nhiên, em đã tử vong sau đó

Gia đình lo hậu sự cho nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi chạy bộ trong tiết thể dục

Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền xã Quảng Trạch và Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em Đ.

