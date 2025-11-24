Xôn xao clip nhóm nữ sinh hành hung 2 em nhỏ, bắt quỳ gối

Chiều 24-11, một lãnh đạo UBND xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin đoạn clip đăng trên mạng xã hội về việc 2 em nhỏ bị hành hung, bắt quỳ gối xảy ra trên địa bàn.

Hình ảnh 2 nữ sinh bị nhóm bạn nữ hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo đại diện UBND xã Thường Xuân, sự việc xảy ra tuần trước và công an đang vào cuộc xác minh.

Trước đó, trong sáng 24-11, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh một số nữ sinh (khoảng 12-13 tuổi) đang chất vất, tra hỏi 2 nữ sinh cùng trang lứa. Sau đó, nhóm nữ sinh này đã có hành động đánh, tát nhiều cái vào mặt 2 nữ sinh. Thậm chí, nhóm này còn yêu cầu 2 nữ sinh phải quỳ gối xin lỗi.

Nữ sinh bị bắt quỳ gối, khoanh tay. Ảnh cắt từ clip

Sự việc được xác định xảy ra trên địa bàn xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nhóm nữ sinh được xác định đang học lớp 6, 7 tại một trường THCS trên địa bàn xã.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động