Kỷ luật cô giáo bắt học sinh dùng kim tiêm tự đâm vào tay

Theo đó, Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã họp và xác định cô giáo L.T.M – giáo viên chủ nhiệm lớp 3/6 có hành vi xâm phạm thân thể học sinh, vi phạm nghiêm trọng điều lệ nhà trường và quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Dựa trên các tình tiết như hoàn cảnh gia đình khó khăn, vi phạm lần đầu và tự giác nhận trách nhiệm, Hội đồng kỷ luật nhà trường đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo toàn trường, chuyển sang phụ trách phòng thiết bị, không làm các công việc tiếp xúc trực tiếp với học sinh trong thời gian ít nhất một năm. Tùy vào sự chuyển biến về nhận thức và hành vi, nhà trường mới xem xét phân công nhiệm vụ tiếp theo. Theo Ban giám hiệu nhà trường, mức xử lý này đã nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh của 5 học sinh liên quan.

Như Báo CAND đã đưa tin, 5 học sinh lớp 3/6 bị cô giáo chủ nhiệm L.T.M. yêu cầu tự cầm kim tiêm chích vào tay với lý do nói chuyện riêng, quên không đeo khăn quàng, không ngủ trưa... Vụ việc được phụ huynh phát hiện và đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Tại buổi làm việc với nhà trường và phụ huynh, cô M. thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình. Theo giải trình, cô M. mua kim tiêm để sử dụng cho con nhỏ tại nhà, nhưng chưa dùng mà mang theo đến lớp. Ban đầu, cô chỉ định lấy ra để "hù dọa" học sinh, nhưng sau đó đã mất kiểm soát và ép các em tự đâm vào tay mình.

Sau khi sự việc bị phát hiện, nhà trường đã phối hợp với gia đình đưa 5 em đi kiểm tra y tế và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy 5 học sinh tự chích kim tiêm vào tay đều âm tính với các bệnh truyền nhiễm, sức khỏe và tâm lý ổn định, đã trở lại đi học bình thường.

UBND phường Bến Cát yêu cầu nhà trường tiếp tục phối hợp phụ huynh theo dõi sức khỏe, tâm lý học sinh; quán triệt toàn bộ giáo viên chấp hành nghiêm quy định của Luật Giáo dục và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, giao bộ phận chuyên môn tham mưu xử lý trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến vụ việc, nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa tái diễn.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân