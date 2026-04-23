Đà Nẵng: Đuối nước, hai học sinh lớp 9 tử vong

Khu vực sông Tranh, đoạn chảy qua xã Hiệp Đức nơi 2 em học sinh gặp nạn. Ảnh: CV.

Theo đó, lúc 16h cùng ngày, hai nam sinh rủ nhau xuống tắm tại khu vực sông Tranh, đoạn gần bến phà thuộc xã Hiệp Đức. Trong quá trình tắm, không may cả hai học sinh bị đuối nước.

Nhận tin báo, UBND xã Hiệp Đức đã chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm và trục vớt các nạn nhân. Đồng thời, phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định.

Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Chí Đại - Nguyễn Tín

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết