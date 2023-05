Hòa Minzy tặng hơn 200 triệu đồng hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh tim

Hòa Minzy hiện là nữ ca sĩ đình đám trong làng nhạc trẻ Việt. Người đẹp luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực bất kể khi lên sóng truyền hình hay trong cuộc sống sinh hoạt đời thường.

Mới đây, trên trang cá nhân Hòa Minzy đã hân hoan thông báo vừa xin được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 6 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có gia đình hoàn cảnh khó khăn.

“Vài ngày nữa là sinh nhật em rồi mọi người ơi! Ngay sau sinh nhật em là tới 1/6 Quốc tế thiếu nhi.

Em đã liên hệ Bệnh viện Tim Hà Nội xin được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 6 em nhỏ mắc tim bẩm sinh có gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Đã hỗ trợ 100% cho 2 bé ở Quảng Trị, 1 bé ở Phú Thọ, 1 bé ở Nghệ An, 1 bé ở Hải Dương và 1 phần kinh phí cho bé ở Bắc Giang ạ”, Hòa Minzy viết.

Hòa Minzy hỗ trợ hơn 200 triệu đồng kinh phí phẫu thuật cho 6 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các bạn nhỏ không may mắc bệnh: “Xin được mang lại hi vọng tốt đẹp hơn cho các con và các gia đình! Cô Hòa chúc các con sớm khỏi bệnh, 1 đời an yên và khoẻ mạnh”.

Ngoài ra, ở phía dưới bài chia sẻ của mình, Hòa Minzy đã nhắn nhủ thêm rằng: “Vì các con hầu như còn nhỏ, có bé mấy tháng nên em Hòa cũng hạn chế gặp gỡ các con và gia đình sợ dịch bệnh này kia. Hi vọng các con phẫu thuật thành công và cô Hòa đi thăm các con sau nhé. Chúc tất cả các em bé trên cuộc đời này đều mạnh khoẻ”.

Hòa Minzy là một nghệ sĩ thường xuyên làm thiện nguyện.

Ngay sau chia sẻ của Hòa Minzy, rất đông người hâm mộ đã để lại những dòng bình luận cảm kích, gửi gắm tình cảm và sự cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp cùng tấm lòng nhân hậu của nữ ca sĩ.

- Xinh, hát đỉnh lại tốt bụng, chúc cháu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt hơn nữa!

- Quá tuyệt vời luôn người Bắc Ninh. Chúc em gái thật nhiều sức khỏe để có thể giúp đỡ thêm và cống hiến cho xã hội nha.

- Xinh đẹp hát hay lại tốt bụng nữa chúc em có nhiều sức khỏe, nhiều show để có kinh phí giúp đỡ các cháu.

- Tuyệt vời chúc mẹ con Bo luôn nhiều sức khỏe để làm được nhiều việc có ý nghĩa. Một nghĩa cử cao đẹp.

- Mẹ Bo tuyệt vời quá, chúc mẹ Bo luôn khỏe mạnh ngày càng thành công hơn nữa để giúp đỡ được những hoàn khó khăn và đặc biệt là các em nhỏ nhé…

Trước đó, Hòa Minzy đã từng khiến nhiều người bất ngờ và đặc biệt là những fan hâm mộ của cô tự hào khi thông báo nhận nuôi 100 em nhỏ tại 2 dự án ở Lai Châu và Thanh Hóa hay giúp đỡ người dân xây cầu chạy lũ.

Là một người của công chúng, có thể thấy tấm lòng thiện nguyện của Hòa Minzy truyền cảm hứng tới nhiều người.

Tác giả: Tuệ An

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn