Bị fan 'đẩy thuyền' với cầu thủ Văn Toàn, Hoà Minzy phản ứng gắt

Mới đây, Hoà Minzy cùng Đức Phúc và Erik đã có chuyến công tác ở Hàn Quốc. Tại đây, nữ ca sĩ đã hội ngộ Văn Toàn và tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cầu thủ này.

Sau đó, Hòa Minzy đăng tải clip này lên trang cá nhân. Một số người để lại bình luận có ý ghép đôi, "đẩy thuyền" cho cả hai.

Hoà Minzy lên tiếng làm rõ chuyện hẹn hò với cầu thủ Văn Toàn.

Ngay lập tức, Hoà Minzy lên tiếng phản hồi: "Không ai ghép cặp hay đẩy thuyền gì nha, không là xoá clip luôn đó. Đang vui mà tự nhiên yêu đương gì trời".

Nữ ca sĩ nhắc nhở fan đừng ghép đôi mình và Văn Toàn, đồng thời cô và cầu thủ này cũng nói rõ hai người chỉ là bạn bè. Về phía Văn Toàn, anh cũng hài hước cho biết không dám tưởng tượng nếu hẹn hò Hòa Minzy.

Hòa Minzy và Văn Toàn là những người bạn thân thiết gần 1 thập kỷ. Cả hai luôn ủng hộ, động viên lẫn nhau dù không hoạt động trong cùng lĩnh vực. Trên mạng xã hội, Văn Toàn và Hoà Minzy thoải mái tương tác với nhau. Họ cũng tặng quà cho nhau vào những dịp quan trọng.

Hoà Minzy và Văn Toàn có tình bạn đẹp gần 1 thập kỷ.

Hòa Minzy từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với thiếu gia Minh Hải. Cả hai có chung với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Tuy nhiên, vào đầu năm 2022, Hòa Minzy và bạn trai “đường ai nấy đi”. Sau tan vỡ, nữ ca sĩ nhận trách nhiệm chăm sóc con trai.

