Hồ Văn Cường và Công Vinh cùng quê xứ Nghệ: Những đặc sản khiến đồng hương tự hào

Không chỉ được biết đến là quê hương của nhiều cầu thủ nổi tiếng như Lê Công Vinh hay Hồ Văn Cường, Nghệ An còn là vùng đất sở hữu nền ẩm thực đậm chất miền Trung với nhiều món ăn dân dã nhưng khiến du khách nhớ mãi sau một lần thưởng thức.

Cầu thủ Hồ Văn Cường và Lê Công Vinh.

Nhắc đến ẩm thực xứ Nghệ, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cháo lươn – món ăn gần như đã trở thành “đặc sản thương hiệu” của vùng đất này. Cháo lươn Nghệ An thường có màu vàng óng bắt mắt nhờ nghệ, thịt lươn được xào thơm, cay nhẹ và ăn cùng bánh mướt hoặc bánh mì nóng. Hương vị đậm đà, khác biệt khiến không ít du khách muốn tìm ăn lại khi có dịp quay về.

Món cháo lươn Nghệ An.

Bên cạnh đó, súp lươn cũng là món ăn nổi tiếng không kém. Không quá cầu kỳ nhưng lại gây ấn tượng bởi vị ngọt tự nhiên của lươn đồng cùng chút cay nồng đặc trưng của người miền Trung. Với nhiều người xa quê, chỉ cần ngửi mùi súp lươn nóng hổi cũng đủ gợi nhớ rất nhiều ký ức tuổi thơ.

Món súp lươn Nghệ An.

Một món ăn khác được nhắc nhiều là nhút Thanh Chương – món ăn dân dã làm từ xơ mít muối lên men. Dù nghe có phần lạ tai với du khách lần đầu thưởng thức, nhưng vị chua dịu, mặn mòi của nhút khi ăn cùng cơm hoặc dùng nấu canh lại khiến nhiều người bất ngờ.

Món nhút Thanh Chương - Nghệ An.

Ngoài ra, Nghệ An còn có nhiều món ăn quen thuộc nhưng mang hương vị rất riêng như bánh mướt Diễn Châu, cam Vinh, tương Nam Đàn hay các món hải sản tươi ngon ở vùng biển Cửa Lò. Nhiều du khách cho rằng ẩm thực xứ Nghệ không quá cầu kỳ, nhưng chính sự mộc mạc và đậm vị ấy lại tạo nên nét cuốn hút rất riêng.

Cam Vinh - đặc sản nức tiếng ở Nghệ An.

Có lẽ cũng giống như tính cách của người Nghệ An – chân chất, giản dị nhưng giàu tình cảm, những món ăn nơi đây thường không quá hào nhoáng, nhưng càng thưởng thức lại càng dễ khiến người ta nhớ lâu.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn