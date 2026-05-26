Đợt nắng nóng khắc nghiệt kéo dài, có gì bất thường và khi nào hạ nhiệt?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25-5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,8 độ C, Bắc Ninh 40,5 độ C, Láng (TP Hà Nội) 40,7 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,5 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 40,3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ C,…

Nắng nóng ở Hà Nội gay gắt, có thời điểm trên 40 độ C

Các nơi khác ở Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ như trạm: Tuyên Quang 39,3 độ C, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 39,4 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 39,7 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Dự báo ngày 26 đến 27-5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, thời gian nắng nóng cao điểm kéo dài từ 9 đến 19 giờ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng 36-38 C, có nơi trên 40 độ C, thời gian nắng nóng cao điểm từ 9-18 giờ.

Dự báo nắng kéo kéo dài tới hết 29-5

Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-5, từ ngày 28-5 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28-5, từ ngày 29-5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đây là đợt nóng thứ 2 của tháng 5-2026. Về thời điểm của đợt nóng này ở miền Bắc thì không có điểm gì là bất thường. Tuy nhiên, đây cũng là một đợt nắng nóng mạnh, kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thời gian nền nhiệt độ cao trong ngày kéo dài (từ 8-9 giờ sáng đến 19 giờ) đã tạo cảm giác hầm hập và ngột ngạt. Do còn chịu tác động của gió phơn khiến không khí khô nóng, bức xạ nhiệt mạnh.

Cường độ của đợt nóng này dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 16-5 vừa qua và là một trong 3 đợt nóng gắt nhất xảy ra ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động