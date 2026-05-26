Khởi tố, tạm giam nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới

Bà Nguyễn Thị Phương Lan (ngồi giữa) bị khởi tố, tạm giam.

Ngày 26/5, nguồn tin của Báo GD&TĐ cho biết, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa có thông báo khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Đồng Hới để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông báo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị, Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan trong thời hạn 4 tháng.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan bị điều tra về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 điều 360 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Vụ 6 VKSND tối cao phê chuẩn theo quy định.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã có thông báo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng bộ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị để xem xét, xử lý về mặt Đảng đối với bà Lan theo quy định.

Trước đó, vào tháng 4/2025, bà Lan bị UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Sai phạm của bà Lan có liên quan đến quá trình giải quyết thi hành án khoản vay giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và bà Phạm Thị Ngọc Tú, với tài sản thế chấp là khách sạn Green Star tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, sau khi bà Tú thanh toán phần lớn khoản nợ và phần còn lại được MB chấp thuận miễn giảm, ngân hàng có đơn đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Hới đình chỉ thi hành án, trả lại giấy tờ tài sản.

Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Hới không ban hành quyết định đình chỉ mà tiếp tục đưa tài sản ra đấu giá nhiều lần.

